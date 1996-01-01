"Вернисаж для коллекционера"

30 ноября в галерее PORTMAY впервые откроется столь объемная и многогранная экспозиция живописных и графических работ приморских авторов, созданных за последнее время.

Выставка воскрешает замечательную традицию, существовавшую в художественной жизни города в конце прошлого века, когда художники после летнего пленэра делились со зрителями своими впечатлениями, выраженными в свежих, только с мольберта работах. Первый зал галереи заняли в основном этюды и картины этого года, написанные художниками в таежной глубинке, на побережье и островах. Думается, каждый получит истинное удовольствие от уже подзабытого чувства, которое вызывает натурная живопись, где дышит, светится чистыми и прозрачными красками наш приморский пейзаж.

Экспозицию этой части выставки, где царит атмосфера пленэра, составили работы не просто известных, а любимых многими художников. Среди них трепетные, проникнутые тончайшей игрой цвета и света, этюды Вениамина ГОНЧАРЕНКО, а рядом работы одного из самых известных художников Шикотанской группы - Евгения КОРЖА. Написанные в Сидими пейзажи Виктора УБИРАЕВА, полные цветного мерцания и легкой грусти, обладают эстетическим обаянием, которому невозможно не поддаться. А летние картины Виталия МЕДВЕДЕВА оставляют ощущение света и запаха березовых перелесков и разнотравья июльских полдней.

Во втором зале собраны произведения художников, представляющих авангардные направления в искусстве. Определение это весьма условно, просто речь о том, что здесь зрители встретятся не с реальной действительностью, а с глубоко личным ощущением нашего бытия, где большую роль играют воображение и фантазия авторов, их философское переосмысление окружающего мира.

Художники этого зала отличаются индивидуальным художественным стилем, интригой, которая разворачивается в их произведениях. Как всегда, из мировой мифологии черпают сюжеты своих картин Лидия КОЗЬМИНА и Олег ПОДСКОЧИН. Их чуткими зрителями могли бы стать двое грустных Пьеро с холстов Лили ЗИНАТУЛИНОЙ, которые в одиночестве слушают на берегу музыку моря. Чувство волнующей загадки, тайны, скрытой на холсте, оставляют живописные работы Александра ИОНЧЕНКОВА, они не поддаются литературному толкованию, но удивительно утонченны и красивы по колориту. Своим эмоциональным напряжением тревожат и притягивают абстрактные произведения Валерия ШАПРАНОВА, а ноту искреннего жизнелюбия и юмора вносят в экспозицию картины Владимира ПОГРЕБНЯКА. "Вернисаж для коллекционера" замечателен тем, что похож на магический кристалл, отражающий сегодняшнюю художественную жизнь Приморья. И каждая грань экспозиции - это портрет отдельного художника, зеркало его душевного и духовного мира, где рождаются и обретают жизнь образы и персонажи.