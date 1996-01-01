Ковбои и индейцы раскурили "трубку мира"

Вечеринка с таким зажигательным названием прошла в минувшую пятницу в клубе Placebo. В эту ночь посетители клуба превратились в ковбоев и индейцев, которые на этот раз были друзьями и с удовольствием раскурили "трубку мира".

Можем сказать сразу: организаторы (несколько инициативных молодых людей и администрация клуба) постарались на славу. Духом Дикого Запада было в эту ночь пронизано буквально все: бар благодаря профессионалам-дизайнерам превратился в разгульный ковбойский салун, официантки - в жительниц индейских прерий, посетители же в эту ночь, благодаря строгому дресс-коду тоже предстали в ролях чингачгуков и ковбоев.

Поистине дикое веселье царило в эту ночь и на танцполе - специально приглашенный резидент знаменитых московских клубов Infiniti и Гараж DJ БАСОВ показал владивостокской публике, что такое настоящий хип-хоп и RnB. В интервью "ЗР" Басов положительно отозвался об уровне хип-хоп культуры во Владивостоке и имидже Владивостока как клубного города, заметив, однако, что местные хип-хоперы в отличие от московских это лишь первое поколение.