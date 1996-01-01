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Музыка для всех

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как утверждают мэтры джаза, атмосферу концерта создают не столько музыканты, сколько собравшаяся публика. Три дня жители и гости Владивостока могли сопереживать великой музыке под названием "джаз" - иногда грустной и задумчивой, иногда страстной и зажигательной. Эта музыка для всех и каждого, именно поэтому залы были полны до отказа.

По словам знаменитого Анатолия КРОЛЛА, народного артиста РФ, авторитетного дирижера, композитора и пианиста, джаз - это музыка для интеллигентов. На пресс-конференции он с удовольствием и подробно рассказывал о молодых коллегах, музыкантах своего квартета - Тимуре НЕКРАСОВЕ, Александре ЗИНГЕРЕ и Григории ЗАЙЦЕВЕ. При этом особенно подчеркнул, что это один из немногих ныне постоянно действующих ансамблей.

Если говорить о коронке джаза - импровизации, мэтр уверяет, что ни одной повторенной ноты ни на одном концерте квартета под управлением Анатолия КРОЛЛА в принципе быть не может. "За это я ручаюсь. Хотя многие композиции мы исполняем неоднократно, но музыка живет внутри нас, и мы зачастую сами не знаем, как она будет развиваться. Сложное искусство импровизации - это не авантюризм. В нем класс ансамбля - чтобы уметь понять и предвосхитить мысль коллеги, помочь развить тему. Искренность и есть главное богатство джаза".

Во Владивостоке International Jazz Festival прошел в третий раз, и последний вечер по традиции начали дальневосточники - джаз-квартет "ТРАНЗИТ", объединивший владивостокских и хабаровских музыкантов. Стильный джаз и прочувствованный бит не оставили никого равнодушным. Малейший шум, легкий шелест, стук и звон, создаваемые на сцене Евгением КОЖИНЫМ (Хабаровск), превращались в музыку. В музыке каждый находит свое, а тем более в столь разнообразной, как джаз. Это и сплин от осеннего дождя, и бессонная ночь в мегаполисе с сотней ритмов и звуков. Как сказал Бен АЛИСОН, отвечая на вопрос, что такое джаз - это всего лишь наша жизнь.

Квартет Анатолия КРОЛЛА (Москва) исполнял как авторские композиции, так и легко узнаваемую "классику". Знатоки особо отметили саксофон Тимура НЕКРАСОВА, чье "арабское" соло в "Караване" (одной из самых популярных джазовых композиций) заставило звучать произведение по-новому. Квартет КРОЛЛА исполнил и несколько блюзовых композиций, выжимая, по словам руководителя, последнее из старого рояля.

В завершении фестиваля Анатолий КРОЛЛ выразил надежду на то, что во Владивостоке, где проводится уже третий международный фестиваль, появится хороший рояль и можно будет выступать не на сцене ДОФа, а в новом зале филармонии, где ремонт продолжается уже свыше 10 лет. Нельзя не согласиться с оценкой фестиваля, которую дал мэтр: джаз во Владивостоке любят, а значит, у фестиваля есть будущее.

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