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Режиссеры не сошлись характерами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Недавняя премьера спектакля "Учитель танцев" по пьесе Лопе де Вега изрядно потрепала нервы как режиссеру-постановщику Андрею ЛАПИКОВУ, так и главному режиссеру театра им. Горького Ефиму ЗВЕНЯЦКОМУ. Главреж буквально за день до премьеры полностью перекроил спектакль.

Так что режиссер-постановщик в оба премьерных дня чувствовал себя неловко при выходе на бис и, расцеловав занятых в спектакле актрис и пожав руки актерам, скрывался за кулисами.

В разговоре с "ЗР" Андрей Лапиков был откровенен: "Театр предложил поработать с Лопе де Вега, приготовил оформление и костюмы. Оформление мы как-то трансформировали с учетом моих режиссерских представлений, но все равно замысел театра сохранился. Потом была работа с балетмейстером, с художником по костюмам... Искали точки соприкосновения. Мои интересы не лежат в плоскости так называемого буржуазного театра, который ставит своей целью, прежде всего, понравиться публике".

Не сошлись во мнениях и по поводу актерского состава "Учителя танцев". Например, Лапиков хотел видеть в главной мужской роли Ивана ИСЬЯНОВА. По опыту, а это для режиссера шестая постановка испанской драматургии, на такую роль нужен человек с типажем Дон-Кихота.

- Я стараюсь быть максимально уважительным к автору и к историческому времени, - говорит режиссер, - однако всегда приходится идти на компромиссы: актеры своей индивидуальностью многое определяют. Изначально многое задает художник, он - живой человек, у него есть свои убеждения. Я был за то, чтобы лишить всех персонажей глянцево-журнальной красоты. И тогда, может быть, Яна МЯЛК играла бы главную героиню. Ведь действие-то, происходит в деревне. Я специально залез в словари, чтобы выяснить, что такое Тудель - жителей там было около двух с половиной тысячи. А у нас на театральной сцене дворцовые пространства, мы еще убрали огромное количество запланированной роскоши.

Я благодарен актерам, некоторые из них сделали интересные, достойные работы: Ксения КРАВЕЦ (старшая сестра. - Прим. автора), Михаил МАРЧЕНКО (Альдемаро). Последнему досталась физически сложная роль, требующая выносливости, а он начал репетировать с поврежденной ногой. И Евгений ГОРЕНКО (отец сестер), хитрюга этакий. Вообще, я доволен результатом, работать всегда интереснее, чем не работать, несмотря на все сложности, такая у нас профессия. Как сказал Питер БРУК: "Игра - это наша работа, но работа - не игра".

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