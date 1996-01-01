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"Наутилус" устроил Resolution party

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую субботу Excitation promo group провела Resolution Party в ночном клубе "Наутилус".

Этот клуб очень дорог для многих клабберов нашего города, посещавших его в течение 9 лет. Но уже год как это заведение официально закрыто. Поэтому идея провести вечеринку именно в этом месте понравилась всем: около тысячи человек, среди которых было немало болельщиков только что проигравшего "Луча", штурмовали двери клуба еще до начала вечеринки. Но в связи с ограниченным количеством мест прорваться смогли не все.

Главными фишками мероприятия стали два танцпола. Главный танцпол был предназначен для любителей хаус- музыки с участием таких ди-джеев, как Pravda, Mike, Marsh и специально приглашенный гость Grom. В другой комнате для ценителей драмэнбэйса играли Dj's Axel, Traffic, Apapr b2b Zebra, Smor.

В этот вечер публика собралась разношерстная: от случайно заблудших футбольных фанатов до завсегдатаев ночных клубов. Может быть, поэтому не удалось достичь единой атмосферы. Для Excitation promo group это был первый опыт организации ночных вечеринок. Так что на мелкие недочеты можно закрыть глаза. В целом все получилось ярко и эмоционально. Посмотрим, чем они обрадуют и удивят нас в следующий раз.

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