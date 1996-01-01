Зинчук не приехал

Поклонники творчества Виктора ЗИНЧУКА разочарованы: концерт "лучшей гитары России", назначенный на 14 ноября, отменили. Не увидели своего кумира и поклонники из Находки, Уссурийска, Хабаровска и Комсомольске-на-Амуре.

По поводу отмены концертов гитариста у организаторов гастролей две официальных версии. Первая: во время своего сахалинского турне гитарист сильно простудился. И вторая: гастроли невозможно продолжить из-за сложных метеоусловий в Петропавловске-Камчатском, куда был подан только один самолет на Москву и весь состав выступающих улетел в столицу.

Получить более достоверную информацию о причинах происшедшего "ЗР" не удалось. О сумме неустойки за отмену концертов также умалчивается. Одна радость для Владивостока - билеты можно сдать в кассах FESCO Hall.