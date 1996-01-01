"Король и Шут" приглашают...

Самая популярная и культовая группа Петербурга "Король и Шут" отправилась в гастрольное путешествие с концертами по городам России.

Как сообщает концертное агентство "Владивосток", в столице Приморья музыканты выступят 20 ноября в Доме офицеров флота. Стоимость билетов от 600 до 1000 руб.

Досье Группа "Король и Шут" образовалась в 1988 году в Ленинграде, где в одной из школ одноклассники Михаил "Горшок" ГОРШЕНЕВ, Александр "Поручик" ЩИГОЛЕВ и Александр "Балу" БАЛУНОВ приняли судьбоносное решение играть музыку. Тогда это были молодые ребята, играющие скорее для души и только начинающие мечтать о славе и популярности.

Название "Король и Шут" группа взяла в 1990 году. До этого времени на обсуждение музыкантами выносились такие названия, как "Зарезанный одуванчик", "Армагеддон", "Апокалипсис", "Король Шутов". Последний вариант и лег в основу нынешнего названия группы.

На творчество "Короля и Шута" оказали влияние такие группы, как: "Алиса", "Кино", "Аукцыон", "Объект насмешек", "Зоопарк", "Аквариум" и сказка "Бременские музыканты".

В настоящее время группа "Король и Шут", безусловно, является одной из самых популярных и культовых групп России.

21 ноября музыканты отправятся в Хабаровск.