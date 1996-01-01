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Всем танцевать джаз!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Я надеюсь, что все станцуют на джазовом фестивале!" - воскликнул на пресс-конференции Дэниэл ХАСТИНГС, американский консул по вопросам культуры и образования, имея в виду фестиваль, который начинается во Владивостоке сегодня, 16 ноября, и будет идти три дня на сцене ДОФа.

Затем консул привлек внимание журналистов к еще одному участнику пресс-конференции - Андрею ВИНИЧЕНКО и начал говорить о том, насколько это прекрасный музыкант, с каким восхищением он всегда слушает джаз в исполнении Андрея и как рад, что у владивостокской публики есть возможность в очередной раз побывать на его концерте.

Несомненно, фестиваль джаза соберет на своих концертных площадках очень интересных музыкантов. Среди них иркутский коллектив "Доктор Джаз", который выступит вместе с солисткой Натальей СОБОЛЕВОЙ. В прошлом году музыканты дебютировали у нас на одной сцене с Игорем БУТМАНОМ и были замечены мэтром, приглашены в Москву и даже на гастроли в Европу. В числе последних успехов - выступление в Коктебеле, куда в сентябре съехались легендарные музыканты: басист Стенли КЛАРК, барабанщик Билли КОБЭМ, трубач Саския ЛАРУ, саксофонист Алексей КОЗЛОВ.

Поклонники джаза несомненно ждут встречи с дирижером, композитором и пианистом российского джаза и эстрады Анатолием КРОЛЛОМ, который выступит на фестивале со своим квартетом.

Досье

Известность пришла к музыканту в начале 60-х годов, когда он создал знаменитый джаз-оркестр при Тульской филармонии. В 1971 году квартет Кролла с блеском выступил на Международном джазовом фестивале в Таллинне. В этом фестивале впервые на территории СССР приняли участие звезды мирового джаза, музыканты из США и многих стран Европы. С этим музыкантом работала Лариса ДОЛИНА. Кинорежиссер Карен ШАХНАЗАРОВ приглашал его в качестве композитора музыкального художественного фильма "Мы из джаза". В 1992 году Кролл создал знаменитый джаз-оркестр "МКС Биг Бэнд".

И еще один фантастический гость - оркестр "Фар ист эдишн" 7-го флота США. В его составе 20 музыкантов, большинство из которых имеет блестящее музыкальное образование. Оркестр был создан в 1943 году, с тех пор покорил миллионы слушателей на Западном побережье Америки, а также Японии, Филиппин, Республики Корея, Австралии и других стран АТР. На закрытии джазового фестиваля у нас будет возможность оценить его мастерство и темперамент.

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