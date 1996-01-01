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Кумиры 20 лет спустя
На музыкально-ностальгическом шоу "Дискотека 80-х" хабаровчанин приобрел автомобиль Nissan Сube за 15 тысяч "деревянных" рублей. Таких демпинговых цен на автомобили не было даже в СССР. Хотя тогда за эти деньги можно было купить три "Жигуленка".
Впрочем, ординатор кафедры онкологии Дальневосточного государственного медицинского университета Станислав КОРНЕЕВ настолько тщательно подготовился к мероприятию, что в случае розыгрыша трех авто, он мог купить их все. У конкурентов просто не было шансов. 47 тысяч советских рублей, которые запасливый медик принес с собой - за эту сумму лет 20 назад можно было купить несколько хороших квартир.
Почти пять тысяч человек пришли в СЗК "Платинум арена" не ради призрачного шанса выиграть автомобиль. Кстати, на прошлогоднем аналогичном концерте было более четырех тысяч хабаровчан. Подобное постоянство неудивительно. На "Дискотеке 80-х" в первую очередь слушают кумиров молодости, во всю ностальгируя по ушедшей, но любимой эпохе.
ДосьеВ мае 2002 года в эфире "Авторадио" появилась программа под названием "Дискотека 80-х", во время которой крутились лучшие западные и отечественные хиты 80-х годов ХХ века. Программа оказалась настолько популярной, что в разных городах России радиослушатели даже стали проводить под музыку "Дискотеки 80-х" свои праздники и корпоративные вечеринки. Три года назад стартовала концертная версия программы, в которой участвуют популярные зарубежные и отечественные музыканты прежних лет - Boney M, SANDRA, Toto CUTUGNO, "Кар-Мэн", Михаил БОЯРСКИЙ, Олег ГАЗМАНОВ, Сергей МИНАЕВ и др.
Организаторы шоу постарались максимально воссоздать в фойе "Платинум Арены" "совковый" антураж. Наличествовали кумачовые лозунги и транспаранты, пионеры и народные дружинники, хамоватые буфетчицы и небритые маргиналы в спортивных трениках. В буфете - пиво и бутерброды за советские рубли и мелочь.
Хотя восьмидесятые годы, помнится, были знамениты не только разгулом диско-музыки. Однако перестройка, гласность и ГОРБАЧЕВ в формат развлекательного шоу, увы, не вписались.
Не очень вписался в прошедшее шоу и певец Виктор САЛТЫКОВ, который в конце 80-х ходил в талантах, подающих большие надежды. А теперь - декольтированное творчество его экс-супруги Ирины САЛТЫКОВОЙ потребители знают явно больше и глубже.
Корреспондент "ЗР" поинтересовался у Виктора перед началом хабаровского концерта, не грустно ли тому от воспоминаний? Ведь прежде под его песни плясали на всех дискотеках страны, сам он частенько мелькал на голубых экранах, при этом ни копейки не платя за эфир - крутили как звезду, бесплатно. Певец с грустью заметил, что времена изменились. Раньше большее значение имел талант, а теперь - деньги и наглость. После чего пошел готовиться к выступлению - устало петь про коней в яблоках.
Зато "Мурзилки International", с чьих легких рук в этот вечер началось "дискотечное" действие, как всегда, были остроумны и искрометны. Вот и хабаровских журналистов троица поющих радиоведущих повеселила.
На вопрос, не обижаются ли на них пародируемые звезды, "Мурзилки" дружно рассмеялись. Вроде нет. "Хотя, - задумчиво добавил ЗАХАР, - один случай был. Певец - не будем называть его фамилию - обиделся. Не трогайте, говорит, эту песню, она чуть ли не святая, я ее от души написал, вон, если надо - "Эскадрон" переделывайте..."
Изящно "сдав с потрохами обидчивую звезду, "Мурзилки" всерьез задумались над другим вопросом прессы - когда они отправятся в полноценный тур по всей стране.
К сожалению, ударить музыкальным автопробегом по разгильдяйству, бездорожью и бюрократизму у "Мурзилок" не получится. Специфика их радиоработы не позволяет. Каждое утро они обязаны выходить в живой эфир, вещать на всю Россию. Хотя мнения в коллективе разделились. "Конечно, поехали бы", - ответил БРАГИН. "Не знаю, это тяжело физически, печенка-то одна", - засомневался Захар. А ГОРДЕЕВА просто рассмеялась.
Зрителям же главную радость, как и задумывалось, доставили заграничные гастролеры - культовые диско-группы Ottawan и Bad Boys Blue. Даже спустя 20 лет после пика их мирового успеха они на сцене держат себя как настоящие, профессиональные идолы. А их хиты поклонники по-прежнему знают наизусть, что и продемонстрировали, громко подпевая своим кумирам по ходу концерта. Ностальгия, упакованная в формат поп-музыки, еще долго будет приносить в нашей стране устойчивый коммерческий успех.
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