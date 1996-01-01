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Мода на живопись
В предстоящие выходные любители живописи могут не только познакомиться с новыми выставками, но и пополнить свои коллекции.
Теоретики делят людей, покупающих живопись, на три группы. Первая - люди высокообразованные, которые серьезно увлекаются живописью и вкладывают (именно вкладывают, а не тратят!) деньги в старую классическую живопись. Они покупают картины для души или для коллекции. Они готовы выложить за одну работу $20000 и больше, понимая, что в любой момент могут вернуть свои деньги, потому что со временем цена на эти работы только будет расти.
Вторая группа - это люди, которые воспринимают картину просто как цветное пятно на стене и покупают живопись для оформления интерьера. Ничего оскорбительного в таком определении нет, ведь из них нередко "вырастает" тип первый. Эта категория может потратить на картину $2000-4000.
Третья группа - те, кто покупает живопись на подарки. Например, у какого-то генерального директора день рождения и надо подарить что-нибудь, чтоб не стыдно было: скульптуру или картину. Как правило, такие покупатели руководствуются вкусом того, кому дарят, выбирают картину в красивой раме и тратят на покупку до $5000. Эти картины потом придают еще большей респектабельности солидным офисам.
Так вот почетным представителям всех этих групп очень даже есть чем заняться в предстоящие выходные. В выставочном зале Союза художников на ул. Алеутской работает выставка-продажа картин Жоржа КОЧУБЕЯ. Художник немного не дожил до своего 60-летия, и многочисленные друзья, поклонники его живописи, много добрых слов говорят об этом прекрасном человеке. Возможно, что для широкой публики представляется последний шанс увидеть такое собрание картин Кочубея и выбрать понравившуюся.
- Есть художники "раскрученные", они на слуху у широкой публики. Но если художник менее известен, то это не значит, что его картины хуже, - утверждает Людмила УБИРАЕВА, председатель Приморского отделения Союза художников РФ. - Те, кто разбирается в живописи, согласятся, что у Жоржа Кочубея хороши море, деревенские пейзажи. Он истинный реалист, пейзажи на его картинах узнаваемы. Во Владивостоке есть довольно большой круг людей, покупающих живопись. В их коллекциях по двадцать и более картин. Среди них есть люди со вкусом, с ними приятно иметь дело.
"Внутри холста, внутри любой картины таятся отношения и идеалы" - эта фраза как нельзя лучше подходит к живописи Ильи БУТУСОВА, чья выставка открыта в галерее "Арка" на ул. Светланской. Его завороженные девы с грустными глазами, его "Неопознанные растения" пришли к нам из неведомой страны. Его картины трудно назвать реалистичными, но и абстрактными их тоже не назовешь. В любом случае, картины Ильи Бутусова не являются "зеркалом, поставленным перед жизнью". Они не отражают реальность, а создают совсем иной мир. Они бодрят зрителя, как некий эстетический холодный душ. Они радуют, они мучают, они заставляют замереть и задуматься... В том числе о том, сколько же стоит такое полотно и как здорово оно бы смотрелось в квартире или офисе. Так вот стоят работы Бутусова от 30 000 рублей. И хотя он выставляется почти каждый год, спрос на его живопись не снижается.
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