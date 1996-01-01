Лучший гитарист России сыграет во Владивостоке

14 ноября в комплексе Fesco-Hall с концертом выступит.

Досье Виктор Зинчук - разносторонний музыкант: гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик. Способствует пропаганде гитары на отечественной сцене, раскрывая по-новому этот музыкальный инструмент. Помимо своей музыки и песен сделал много переложений классической музыки: И.С. БАХА, Н. ПАГАНИНИ, М. ГЛИНКИ, Дж. ВЕРДИ, Дж. ГЕРШВИНА.

Его гитара звучит в песнях самых известных исполнителей страны: Аллы ПУГАЧЕВОЙ, Юрия АНТОНОВА и др. Совместная работа с Аллой Пугачевой - песня "Мэри" - занимает ведущие места в различных хит-парадах.

В настоящее время Виктор заслуженно признан лучшим гитаристом России. Его концерты собирают аншлаги в престижных залах Москвы и во многих городах России. Руки музыканта застрахованы компанией "Принципал" на 500000 долларов. И пока критики спорят о том, к какому жанру и стилю отнести творчество Зинчука, Виктор просто играет хорошую музыку, избегая строгого соответствия тем или иным рамкам. Мастер обращается к разным стилям (от фьюжна до хард-рока), техникам игры и инструментам, используя не только привычные классические акустические и электрогитары, но и столь редкие инструменты, как лютневая гитара, банджо, гавайская гитара...

После своего выступления во Владивостоке, музыкант отправится в другие города Дальнего Востока: 15 ноября - Находка, 16 ноября - Уссурийск, 18 ноября - Биробиджан, 19 ноября - Хабаровск, 20 ноября - Комсомольск- на- Амуре, 21 ноября - Хабаровск.