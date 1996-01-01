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Три дня культуры
Три дня, с 31 октября по 2 ноября, в Хабаровске прошли под символом звезды Давида. Начался Фестиваль еврейской культуры с театральной премьеры. Желающих посмотреть спектакль "Моя кошерная леди" собралось столько, что в пятисотместном зале Театра драмы не осталось свободных мест.
Сценарий этого спектакля написал Аркадий ХАЙТ, известный широкой публике как сценарист всенародного мультипликационного "блокбастера" "Ну погоди!". Режиссер-постановщик этого спектакля - известный дальневосточный режиссер, народный артист России Эдуард МОСИН. Хабаровчане его знают как главного режиссера народного еврейского театра "Шалом". По словам самого режиссера, "это рассказ о любви, в которой, как поют герои спектакля, "не может быть для нас национальностей и рас, там нет религий, нет границ, разреза глаз и цвета лиц".
На следующий день состоялось не менее знаковое событие - джазовый концерт Леонида ПТАШКА. Музыкант - один из ста лучших джазменов мира выступил в Хабаровске. Сам Леонид - бывший россиянин, москвич, эмигрировавший в Израиль в 90-х, сейчас гастролирует по всему миру. В программу выступления вошли как традиционно классические джазовые композиции, так и музыка с этническими еврейскими корнями. Были песни и на идише, и на иврите.
Концерт высоко оценил глава хабаровского филиала Еврейского агентства в России (СОХНУТ) Исраэль ХЭЛТЗЕР. По его словам, музыка сближает народы сильнее, чем любые политические заявления. А музыка Леонида интересна как евреям, так и просто любителям джаза. Так же как и выставка детского библейского рисунка "дети рисуют бога" в Хабаровской синагоге. Здесь нет привычных сюжетов из Нового Завета, но есть мысли, чувства детей о творце, воплощенные на полотнах. Картины предоставлены израильским посольством в РФ. Экспозицию можно посетить в течение месяца.
В рамках фестиваля прошли также концерты и встречи с известными учеными и писателями из России, Израиля, Америки. Организаторами мероприятия выступили филиал Еврейского агентства в России и Федерация еврейских общин России, которую в Хабаровске представляет главный раввин Дальнего Востока Яков СНЕТКОВ.
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