"Чайф" споет "для тех, кто достоин награды"

Группа "Чайф" отправилась в концертный тур "ЧАЙФ. От себя. Для тех, кто достоин награды" по городам России. Они уже побывали в Ростове, Краснодаре, Туле, Челябинске, Екатеринбурге. Во Владивостоке они выступят 3 ноября в концерном комплексе "Fesco Hall".

Рок-группа "Чайф" - одна из лучших в российском рок-н-ролле. Название группы появилось в результате репетиций, переходящих в дружеские посиделки. "Слово относилось к тому напитку, который мы заваривали через кофеварку "Бодрость", засыпая туда чайную заварку. Это называлось собраться на "чай-ф", - рассказывает Владимир ШАХРИН.