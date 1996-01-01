Фотографы устроили "битву" в "Океане"

Городские фотографы все больше уходят от одинокого творчества и объединяются с себе подобными. Это доказал прошедший в минувшее воскресенье фото-турнир, на который собралось более 30 владивостокских фотографов.

На этот раз площадкой для групповой фото-битвы стал кинотеатр "Океан". Участникам предстояло нелегкое задание - за несколько минут нужно было сделать фотографии по заранее неизвестной теме, при этом надо было грамотно и быстро расставить моделей. Справились все, правда, многие не успели воплотить свои замыслы. Сам процесс фото-турнира собрал вокруг множество зрителей, многие из них тоже не прочь были попозировать. "Мы ждем всех, для кого камера больше чем просто техника, нам интересны все, у кого нестандартный взгляд на обыденные вещи и кому скучно просто наблюдать, как проходит жизнь", - говорит организатор турнира Вита МАСЛИЙ. Участники турнира уверяют, что правила фото-турнира очень просты и демократичны, а поэтому победить может каждый - нужно лишь любить свое дело по-настоящему.