Дальневосточный художественный музей отметил юбилей

Дальневосточному художественному музею исполнилось 75 лет. В праздновании 27 октября приняли участие работники музеев Хабаровского края и всего Дальнего Востока. В рамках мероприятия открылась выставка "Грани творчества. Юбилейный выставочный проект". Прошло награждение лучших музейных работников края, и состоялся концерт классической музыки.

Дальневосточный художественный музей был создан в 1931 году. Основа его коллекции - поступления из запасников Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа, Исторического музея, Музея изобразительных искусств им. А.С.ПУШКИНА. Сегодня музей ведёт широкую выставочную деятельность, популяризируя свои коллекции в других регионах России и представляя русское искусство в галереях Японии, Канады, США. Ежегодно музей принимает у себя выставки работ известных мастеров живописи, графики, скульптуры, народного искусства из Южной Кореи, Японии, Китая, Австралии и других стран Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского побережья.