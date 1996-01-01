Штраус возвращается... в Находку

В конце октября в Находке пройдет традиционный, третий по счету бал "Большой Вальс", посвященный творчеству великого австрийского композитора Иоганна ШТРАУСА. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ и представительства Венского совета по туризму в Москве в рамках международного проекта "Возвращение Штрауса".

Как сообщила автор и руководитель проекта Светлана КУДЗИ, проект стартовал в 1999 году созданием телефильма о маэстро вальса, который демонстрировался по всем центральным каналам российского ТВ.

В Находке организаторами бала "Большой Вальс" выступают Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга и Находкинский ротари-клуб. В течение месяца, предшествующего событию, моряки одного из пограничных кораблей, студенты, школьники и все желающие получили возможность разучивать па вальса, падеграса и других бальных танцев под руководством опытных танцмейстеров.

- "Большой Вальс" - это не только вечеринка для вип-персон, но и возвращение к истокам лучших российских традиций, - считает Светлана Кудзи. - Бал привносит в нашу жизнь то, что мы давно утратили - хорошие манеры, высокие мысли и чувства. Это возвращение романтики в нашу действительность, которая сегодня обеднена такими событиями.