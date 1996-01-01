Лучшее кинопутешествие сезона

1 ноября в Приморье стартует второй любительский фестиваль кинофильмов и фотографий. Тема фестиваля - туризм. Организаторы - Приморская краевая федерация спортивного туризма, туристические клубы Приморья, при поддержке комитета по делам молодежи администрации Приморского края.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, главная задача фестиваля - привлечение приморцев к спортивному туризму, активному отдыху. Участвовать могут все, кто любит природу и спорт, увлекается туризмом и фиксирует свои впечатления на кино- и фотопленку.

Для полнометражных фильмов (10-15 минут) предусмотрены номинации: "Лучшее путешествие сезона", "Экстрим", "Детско-юношеский туризм", "Ретро". Жюри определит лучшую режиссерскую и операторскую работу, выберет самый оригинальный фильм на свободную тему. Также предусмотрен "Приз зрительских симпатий".

Короткие ролики (продолжительность не более 2 минут) будут рассматриваться по двум темам: "Прохождение препятствия" и "Курьез". Кроме конкурсных работ участники могут представлять фильмы- "визитки", представляющие свои туристические клубы и команды.

Для фоторабот предусмотрены следующие номинации: "Портрет", "Пейзаж", "Экстрим", "Курьез" и свободная тема.

Видео- и фотоработы на фестиваль принимаются до 10 ноября. По всем вопросам обращаться в оргкомитет: тел. 549 - 442 (Евгений ЧЕСНОКОВ), тел. 518-696 (Татьяна КИРИНА).