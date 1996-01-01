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Пофестивалили вволю

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Помните старую юмореску Михаила ЗАДОРНОВА про старушку, отказавшуюся от денег, предложенных за молоко германскими туристами: "Какие деньги, немчики, мы ж с вами воевали!". Эта история получила достойное продолжение в Хабаровске на Днях немецко-российской культуры. Мероприятие международного масштаба проходило в Хабаровске уже в девятый раз.

Открылся фестиваль фотовыставкой "Германия, взгляд с неба", предоставленной Посольством Федеративной Республики Германия в Москве. Это интересная коллекция уникальных исторических фотографий Германии, сделанных с дирижаблей в начале прошлого века немецким физиком, фотографом и воздухоплавателем Эрнстом ВАНДЕРСЛЕБОМ.

Всего же в рамках фестиваля провели около 25 мероприятий, которые, по словам организаторов, посетили более 6000 человек.

Рискнем предположить, что большинство из них побывали на фестивале современного немецкого и российского кино, проходившем в кинотеатре "Совкино". Зрители посмотрели лучшие немецкие фильмы последних лет: "Один день в Европе", "Воспитатели", "Эксперимент". Кроме этого, в программу кинофестиваля впервые вошли фильмы молодых российских режиссеров.

Но кинопоказами немецкая сторона не ограничилась. В Дальневосточном художественном музее открылась выставка: "Современная немецкая графика" из коллекции Юргена ВАЙХАРДТА. Крупный коллекционер, историк искусств, преподнес в дар художественному музею более 100 картин известных немецких художников второй половины ХХ века.

Также мистер Вайхардт выступил с докладом "Структура немецкой печатной графики". Немецкий арт-критик рассказал о сложности и многообразии художественных тенденций, сложившихся в искусстве послевоенной Германии и определивших творчество современных немецких мастеров.

Россияне как принимающая сторона тоже не отстали. Лекцию "Мутации информационного поля в России последних двадцати лет: от глотка свободы до ведра помоев", прочитал известный журналист и критик Вячеслав КУРИЦЫН. А доклад "Проблематика трагедии ГЕТЕ "Фауст" и романа БУЛГАКОВА "Мастер и Маргарита" - старший преподаватель кафедры немецкой филологии ДВГГУ Галина САВЕЛЬЕВА.

Музыкальные события фестиваля этого года были интересны в основном любителям классической музыки. Состоялись также и театральные премьеры, на которых блистали местные театральные коллективы.

Одним словом, пофестивалили вволю. В рамках фестиваля был даже объявлен новый конкурс. Конкурс мультимедийных проектов для школьников и студентов "Немецкий на Дальнем Востоке - почему бы и нет?".

Следующий раз такая представительная делегация посетит Хабаровск осенью 2007 года на Десятых Днях немецко-российской культуры. При поддержке Министерства культуры Хабаровского края они состоятся непременно.

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