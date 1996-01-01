Звездные танцы

Популярность танцевальных дисциплин в последнее время растет как на дрожжах. Особенно среди студенчества. Подтверждением этого стал прошедший в актовом зале ТОГУ фестиваль "Студенческий бал - 2006", информационным партнером которого выступила газета "Золотой Рог в Хабаровске". К слову сказать, он стал вторым этапом Всероссийской универсиады по спортивным танцам. А заключительный, третий, пройдет в декабре в Москве.

Актовый зал ТОГУ (не такой большой, как хотелось бы) принял около 250 танцевальных пар, болельщиков и немного зрителей. В Хабаровске собрались танцоры из почти 30 танцевально-спортивных клубов Амурской, Сахалинской, Камчатской, Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия). Специально приглашенные гости - чемпионы мира среди молодежи Константин КАСПЕР и Елена ШАБАНОВА - стали победителями открытого чемпионата по спортивным танцам среди студентов вузов Дальневосточного федерального округа и выступили с показательной программой.

Среди танцоров младшего (7-9 лет) возраста победили воспитанники хабаровского танцевального клуба "Аэлита". А чемпионами среди студентов вузов в европейской программе стали Константин АНОСОВ и Евгения ЗЕМНИЦИНА, представляющие Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

В латиноамериканской программе чемпионами ДВФО среди студентов вузов названы Виталий ПОПОВ и Ирина СОЛОВЬЕВА (Дальневосточный государственный университет, Владивосток, танцевально-спортивный клуб "Торнадо"). Эта пара уже трижды становилась чемпионами в данной номинации. Ректор ТОГУ Сергей ИВАНЧЕНКО вручил двум парам (из возрастной группы 14 - 15 лет) сертификат на обучение в вышеназванном вузе. Повезло Илье ЗИНАКОВУ и Арине ТИХОМИРОВОЙ (танцевально-спортивный клуб "Аэлита"), Максиму МОРОЗОВУ и Марине КИМ (танцевально-спортивный клуб "Фантазия", Хабаровск). Хотя если эти пары взойдут на вершину танцевального олимпа, то, наверное, повезет уже и ТОГУ.

Пока хочется сказать одно: если у нас в крае есть танцоры международного уровня, то надо проводить такие фестивали не в актовых залах, а, например, в Легкоатлетическом манеже или СЗК "Платинум арена".