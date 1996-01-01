Безруковы привезут своего Пушкина

Во Владивостоке поставят известный скандальный спектакль "И смех, и слезы, и любовь...". Актер Сергей БЕЗРУКОВ сыграет великого поэта Александра ПУШКИНА в спектакле своего отца, Виталия БЕЗРУКОВА. Об этом драматург и режиссёр сообщил на пресс-конференции, специально организованной для приморских СМИ и студентов Академии искусств.

"Проект года", в рамках которого пройдет премьера спектакля, планируется провести в театре им. ГОРЬКОГО в начале следующего театрального сезона. Называется проект "Пушкин, Безруковы и другие".

В его рамках Безруков-старший проведет мастер-классы по драматургии и написанию сценариев, встретится со студентами Академии искусств, а также представит Владивостоку свою антрепризу "Ведьма" и новый для приморской сцены спектакль "И жизнь, и слезы, и любовь..." Эту пьесу драматург писал по заказу для своего сына Сергея Безрукова. Кстати, он решил не привозить спектакль из Москвы, а собирается поставить его во Владивостоке с местными актерами. Безруков-младший приметил провинциальный театр на гастролях, когда был в Приморье с антрепризой "Ведьма". Тогда и родилась идея "трансроссийского" проекта. Популярнейший в столице и ближнем зарубежье спектакль никак не смог бы доехать до Приморья. По словам Безрукова-старшего, в постановке участвуют 18 актеров, кроме того, для создания общего образа на сцене необходимы грандиозные реалистичные декорации.

Театральный проект с участием обоих Безруковых будет проходить, предположительно, с 1 по 27 октября 2007 года.