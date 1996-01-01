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И смех, и слезы, и любовь...
Причем таких знатоков, которым не чужды и фольклорные произведения с озорным эротическим содержанием, как, например, "Заветные сказки" АФАНАСЬЕВА или свободная литература последнего времени, представленная именами Венедикта ЕРОФЕЕВА, Юза АЛЕШКОВСКОГО, Тимура КИБИРОВА и других талантливых и веселых хулиганов отечественной прозы и поэзии.
Дело в том, что выставка московского художника Сергея СЕМЕНОВА представляет его удивительную по графическому мастерству, необузданной фантазии и дерзкому юмору книгу, озаглавленную автором как бы серьезно и в то же время с ироничным подтекстом: "Краткий курс Изобразительного Искусства для всех любителей этого самого. Самоучитель".
Гравированные листы книги, отпечатанные в большом формате, представляют собой единое целое, где изображенный сюжет поясняется в различных надписях, воспевающих нашу многострадальную советскую историю в таких выражениях, с использованием такой народной лексики, что невозможно не улыбнуться. Да нет, просто захохотать, если, конечно, у вас здоровое чувство юмора и непредвзятый взгляд на современное искусство. Сергей Семенов - один из самых популярных московских художников, он много и успешно работает в книжной графике, о его всегда неожиданных, оригинальных рисунках к своим книгам мечтают многие знаменитые писатели.
Вот что, например, пишет один из поклонников художника Юз Алешковский, автор книг "Николай Николаевич" , "Кенгуру", популярной песни "Окурочек", из своего американского захолустья: "Иными словами и кроме всяких шуточек, внимая гравированным мирам художника Семенова и заражаясь их настроением, то смеешься, то плачешь, то вскрикиваешь, как вскрикивают от узнавания не какой-то там частности знакомого явления, но полного его образа - образа, в котором подлинное искусство всегда стремится обнажить то, чего стыдится или ужасается сама жизнь, или от чего мы сами, будучи как-никак, пардон, субъектами жизни, закомплексованно воротим свои очи".
Это второе в творческой биографии Семенова произведение, целиком им нарисованное и написанное, представляет собой своего рода народную, лубочную книгу. Поколения будут передавать ее из рук в руки. На страницах этой книги он и смеется, и издевается, и горюет, и плачет над абсурдной, жестокой, комичной, неистребимо жизнелюбивой и эротичной на каждом шагу нашей жизнью, какой бы она ни была - советской или постсоветской.
Главный герой графических листов носит суперкороткое имя "Х". Понятное дело, что это художник, но, видимо (по крайней мере, мне так почему-то представляется), кто-то еще, некий до боли знакомый фольклорный персонаж, обозначаемый этой же литерой.
Впрочем, вот лишь маленький литературный фрагмент, который может кое-что сообщить о герое выставки: "Есть мнение, что Х. в Природе не существует, что Х. только плод народного воображения, которое приписывает этому fантому всякие необыкновенные подвиги, как то: рисование картин разными красками, беспробудное пьянство, беспорядочные половые связи с одушевленн. и неодуш. предметами, рисование бумажных денег и проч." И еще одна маленькая цитата: "У Х. много общего с Самураем, но есть и отличия: Х. никогда не знает, куда идет".
Но это Х. не в курсе, куда его несут ноги, но мы-то с вами знаем, что нужно непременно идти на выставку художника Сергея Семенова в галерею PORTMAY. Открытие экспозиции 12 октября.
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