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Kingdom Come во Владивостоке
Говорят, что в мире рока есть группы - новаторы, которые изобретают, прорываются и, кстати, не всегда становятся знаменитыми. И есть группы - продолжатели, без которых этот прорыв ничего в истории не стоил бы.
KINGDOM COME - одна из величайших групп - продолжателей, увековечивших мелодичный, глубокий и в текстах, и в музыке хард рок. 11 ноября музыканты выступят во Владивостоке.
ДосьеГруппа KINGDOM COME была образована в конце 1987 года немецким вокалистом Ленни Вольфом (Lenny Wolf), в то время уже достаточно известным благодаря своим предыдущим проектам, LENNY WOLF'S GERMANY и STONE FURY. В первый состав коллектива вошли, помимо Вульфа, гитарист Дэнни Стаг (Danny Stag), басист Джонни Фрэнк (Johnny В. Frank), ритм-гитарист Рик Стайер (Rick Steier) и барабанщик Джеймс Коттак (James Kottak). Благодаря знакомству с продюсером Дереком Шульманом (Derek Schulman), бывшим участником легендарных GENTLE GIANT, Вульфу удалось заключить для своей группы контракт с фирмой Polydor. Шульман также свел Вульфа с продюсером Бобом РОКом (Bob Rock, AEROSMITH, BON JOVI, METALLICA), под чьим руководством и был записан дебютный альбом KINGDOM СОМЕ, на обложке которого значилось лишь название коллектива.
KINGDOM COME неизменно вызывал у всех, кому довелось его услышать, одну четкую ассоциацию - LED ZEPPELIN. Сходство было настолько велико, что прозвища типа "LED ZEPPELIN, пропущенные через копир" и "заменитель LED ZEPPELIN" пристали к коллективу на долгие годы. Мнения хард-роковой аудитории по поводу вышеупомянутого опуса разделились. Хотя отличить вокал Ленни Вульфа от Роберта Планта (Robert Plant, LED ZEPPELIN) могли разве что сами Вульф и Плант, поклонники группы называли ее музыку данью уважения LED ZEPPELIN, в то время как их оппоненты клеймили KINGDOM СОМЕ позором за "бесстыжий плагиат". Однако в 1988 году группа установила своеобразный рекорд, когда 500 000 экземпляров одноименного дебютного альбома были проданы еще до его выхода.
Одной из причин распада группы можно считать нежелание дальнейшего копирования музыкантов 70-х. Какой смысл делать то, что уже сделано. Понимая это, Лени уехал домой в Гамбург и сел за создание нового материала. В 1991 году на прилавках магазинов появился диск KINGDOM COME - "Hands Of Time". Начиная с этого альбома, фактически и появляется группа KINGDOM COME, с оригинальным собственным стилем: вокалом, построением композиций, аранжировками.
...В 2002 году Вульф записал альбом "Independent" в гордом одиночестве. Однако на гастролях Ленни, разумеется, играть на всем одновременно не может, а потому срочно собрал концертный состав. Так что есть шанс услышать не только новые вещи, но и "What Love Can Be", и "Hands Of Time", и "Rather Be On My Own".
Альбомы KINGDOM COME выходят с заметным постоянством и качеством. В 2004 году был выпущен альбом Perpetual, ставших одним из самых примечательных альбомов группы. На данный момент состав группы не менялся уже довольно давно. Музыканты решили не давать никаких концертов, пока не запишут новый альбом, материал к которому был готов уже давно, но из-за активного гастрольного графика никак не удавалось посвятить этому достаточно времени.
В 2006 году, сразу после выпуска нового альбома ( в России его выпускает фирма грамзаписи "СИ-ДИ МАКСИМУМ"), группа возобновит гастрольную деятельность и отправится в мировое турне, частью которого наконец-то суждено стать и России, которая с нетерпением ждет возвращения Ленни и KINGDOM COME с того самого концерта в Кремле, состоявшегося в 2003 году.
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