Молодежный фестиваль прошел с аншлагом

Дальневосточный молодежный фестиваль народных культур "Мы - едины" прошел во Владивостоке на сцене Дома офицеров флота. Свое мастерство зрителям представили делегации Приморского, Хабаровского краев, а также гости из Республики Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Еврейской Автономной областей и Камчатки.

Переполненный зал с интересом наблюдал необычное и красочное действо. Зрители увидели настоящий фейерверк танцев - русские, эвенкийские, якутские, еврейские, корейские, грузинские, армянские, украинские, белорусские, азербайджанские, узбекские... В это время возле входа в ДОФ разворачивалась просто бесподобная картина: смельчаки, которых не впускали в уже переполненный зал, пытались залезть в окно здания с цветами в зубах. Причем некоторые все же достигали своей рискованной, но оправданной цели.

Особенно отличился, если судить по реакции зрителей, коллектив народного танца "Легенда" ДВГУ. Также выделялся довольно необычный корейский ансамбль "Чхильсон" Артемовского филиала ДВГТУ. Помимо этого зрительскую симпатию заслужил ансамбль корейских барабанщиков ДВГУ. Порадовали и такие коллективы, такие как образцовый детско-юношеский ансамбль песни "Аюшки" из с. Тополево Хабаровского края, вокальное трио "Поющие сердца" из краевого Дома молодежи, Образцовый хор казачьей песни "Казачок" из Партизанского муниципального района, вокальная группа ДВГУ "Алфавит", мим-буги дуэт "Механика света".

Столь грандиозный и красочный праздник удалось провести благодаря гранду Минобразования РФ, который выиграло Приморское отделение организации "Молодая Гвардия Единой России".