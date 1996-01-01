Геральдика от Гродекова

Выставка "Геральдика России и Хабаровского края", посвященная 68-летию образования края, открылась на минувшей неделе в Хабаровском краеведческом музее.

Центром экспозиции стала коллекция старинных гербов, подаренная музею его основателем, приамурским генерал-губернатором Николаем ГРОДЕКОВЫМ еще в начале XX века. В нее вошли геральдические символы Приморской, Амурской и Забайкальской областей, а также гербы других дальневосточных городов. По словам сотрудника музея Алексея ШЕСТАКОВА, предполагается, что нынешняя экспозиция станет первым этапом создания стационарной выставки.