Красавица из Комсомольска стала супермоделью

Комсомольчанка Олеся БОСЛОВЯК победила в финале национального конкурса профессиональных моделей "Supermodel of Russia - 2005". 10-классница средней школы № 51, одна из ведущих моделей театра моды "Сальвадор" обошла всех своих соперниц.

Жюри, в составе которого были только иностранные представители, проявило независимость и неподкупность. Девушка из далёкого провинциального городка Комсомольска-на-Амуре признана лучшей. Всю неделю 20 конкурсанток были задействованы в примерках, показах одежды и вечеринках с участием известных артистов и телеведущих. Видеокамеры следили буквально за каждым шагом участниц финала. Жюри важно было увидеть, какова девушка в жизни: как она общается с людьми, как готовится к показам, облачается в наряды. Жюри подкупила непосредственность, простота, искренность Олеси. Она неизбалованна вниманием, в этом и была ее "изюминка". Даже сесть после конкурса в специально поданный белый лимузин отказалась: поехала в автобусе вместе с девочками.

Не последнюю роль, безусловно, сыграл и её опыт работы в театре моды "Сальвадор". За 5 лет она научилась многому. Высокий уровень мастерства профессионалы заметили сразу. В январе ее ждет Нью-Йорк и финал, но уже мировой - "Supermodel of World - 2005", участницами которого станут победительницы национальных конкурсов из 55 стран мира.