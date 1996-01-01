Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Игорь Бутман: "Я - начинающий музыкант"
БУТМАН и его команда - москвичи, постоянный адрес этого квартета - джаз-клуб Le Club, где арт-директором является сам виртуоз. В Хабаровск "Квартет Игоря Бутмана" приезжает уже второй раз.
В прошлом году джазмен со своими музыкантами впервые посетил столицу Дальнего Востока и был просто очарован Хабаровском и дальневосточной природой. Помимо самого Бутмана в квартет входят: Антон БАРОНИН (рояль), Эдуард ЗИЗАК (барабаны) и Виталий СОЛОМОНОВ (контрабас). Но в этот приезд вместе с российскими джазменами прибыл специальный гость - всемирно известный трубач Рэнди БРЕКЕР. Его трубу можно услышать вместе со Стиви УАНДЕРОМ, Фрэнком СИНАТРОЙ и Фрэнком ЗАППОЙ, Джеймсом ТЕЙЛЕРОМ и Кларком ТЕРРИ. В 90-е годы Рэнди стал первой трубой лучшего биг-бэнда США "Mingus Big Band". Однако визитной карточкой Рэнди Брекера все-таки является проект "Brecker Brothers Band", который был возрожден в 1990 году. Альбом "Out of The Loop" в 1994 году дважды удостоился музыкальной премии Grammy. Ансамбль братьев Брекеров "Brecker Brothers Band" - один из самых популярных и влиятельных джаз-роковых коллективов.
Сам же Игорь Бутман скромно может называться любимым саксофонистом американского президента Билла КЛИНТОНА. Это правда. Но на вопрос корреспондента "ЗР", что для музыкального мира является большим событием: приезд Брекера в Россию или визиты Бутмана в Америку, Игорь Михайлович рассмеялся и, не задумываясь, ответил:
- Что я по сравнению с этой глыбой? Начинающий музыкант!
Вот, после Грэмми посмотрим...
Сам Игорь Бутман в особом представлении не нуждается. На сегодня он - персона №1 российского джаза. Великолепный тенор-саксофонист, блестящий музыкант, он еще и талантливый продюсер, удачливый бизнесмен, арт-директор московского джазового клуба "Le Club". Кстати, джазовый климат Хабаровска сам музыкант оценил как "здоровый". Даже не особо разбираясь в джазе, я ощутил гордость за свой родной город.
Потом, собственно, и был концерт, сразу после которого музыканты отбыли на вокзал. Что сказать о концерте? К сожалению, на бумаге не передать магии музыки. Даже нотными знаками. Надо просто слушать. Надеюсь, это не последний визит маэстро в Хабаровск. Если в прошлом году квартет Игоря Бутмана гастролировал по России в рамках "Хеннеcси"-тура, то в этот раз гастроли поддержало Хабаровское отделение АЛЬФА-БАНКА. Банку, который по традиции спонсирует проведение культурных проектов, - огромное за это спасибо.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира
- В Приморье задержали группу вымогателей