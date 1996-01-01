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Игорь Бутман: "Я - начинающий музыкант"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

БУТМАН и его команда - москвичи, постоянный адрес этого квартета - джаз-клуб Le Club, где арт-директором является сам виртуоз. В Хабаровск "Квартет Игоря Бутмана" приезжает уже второй раз.

В прошлом году джазмен со своими музыкантами впервые посетил столицу Дальнего Востока и был просто очарован Хабаровском и дальневосточной природой. Помимо самого Бутмана в квартет входят: Антон БАРОНИН (рояль), Эдуард ЗИЗАК (барабаны) и Виталий СОЛОМОНОВ (контрабас). Но в этот приезд вместе с российскими джазменами прибыл специальный гость - всемирно известный трубач Рэнди БРЕКЕР. Его трубу можно услышать вместе со Стиви УАНДЕРОМ, Фрэнком СИНАТРОЙ и Фрэнком ЗАППОЙ, Джеймсом ТЕЙЛЕРОМ и Кларком ТЕРРИ. В 90-е годы Рэнди стал первой трубой лучшего биг-бэнда США "Mingus Big Band". Однако визитной карточкой Рэнди Брекера все-таки является проект "Brecker Brothers Band", который был возрожден в 1990 году. Альбом "Out of The Loop" в 1994 году дважды удостоился музыкальной премии Grammy. Ансамбль братьев Брекеров "Brecker Brothers Band" - один из самых популярных и влиятельных джаз-роковых коллективов.

Сам же Игорь Бутман скромно может называться любимым саксофонистом американского президента Билла КЛИНТОНА. Это правда. Но на вопрос корреспондента "ЗР", что для музыкального мира является большим событием: приезд Брекера в Россию или визиты Бутмана в Америку, Игорь Михайлович рассмеялся и, не задумываясь, ответил:

- Что я по сравнению с этой глыбой? Начинающий музыкант!

Вот, после Грэмми посмотрим...

Сам Игорь Бутман в особом представлении не нуждается. На сегодня он - персона №1 российского джаза. Великолепный тенор-саксофонист, блестящий музыкант, он еще и талантливый продюсер, удачливый бизнесмен, арт-директор московского джазового клуба "Le Club". Кстати, джазовый климат Хабаровска сам музыкант оценил как "здоровый". Даже не особо разбираясь в джазе, я ощутил гордость за свой родной город.

Потом, собственно, и был концерт, сразу после которого музыканты отбыли на вокзал. Что сказать о концерте? К сожалению, на бумаге не передать магии музыки. Даже нотными знаками. Надо просто слушать. Надеюсь, это не последний визит маэстро в Хабаровск. Если в прошлом году квартет Игоря Бутмана гастролировал по России в рамках "Хеннеcси"-тура, то в этот раз гастроли поддержало Хабаровское отделение АЛЬФА-БАНКА. Банку, который по традиции спонсирует проведение культурных проектов, - огромное за это спасибо.

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