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С барабаном на спине
Если спросить у прохожего, какие ассоциации возникают у него при слове "Япония", наверняка 9 из 10 ответят: "самураи, кимоно, гейши". На прошлой неделе потомки самураев демонстрировали в Хабаровском театре драмы "Театр японского кимоно". Это мероприятие приурочили к 150-летнему юбилею установления японо-российских дипломатических отношений.
В первом отделении японки показали действие под простым названием "Любование кимоно". В принципе, это просто демонстрация облачения в праздничное кимоно и несколько способов завязывания пояса - оби. Второе действие - надевание свадебного кимоно. Если описать все в двух словах - безумно красиво. Экзотично. Завораживает. Полтора часа представления пролетели вмиг, незаметно.
Японцы не зря говорят, что душа их нации выражена в чайной церемонии и в кимоно (несмотря на то, что изначально кимоно появилось в Корее и Циньской империи). Есть что-то завораживающее в их точных и строгих ритуалах, каждое движение, поворот головы или поклон наполнены глубоким сакральным смыслом. А названия кимоно звучат просто красиво: праздничное "фурисодэ", семейное "монфуку" или выходное "хомонги". Кстати, способов завязывания пояса - оби существует около тысячи: в форме маленького барабана, в форме того или иного цветка. Специально к визиту в Хабаровск мастерицы создали новый узел - и назвали его именем реки Амур. К слову сказать, каждое из привезенных кимоно, даже простых, одноцветных, стоит не меньше тысячи долларов. А пояс оби - широкий шелковый шарф в 4 метра длиной, может стоить еще больше.
"Императорская свадебная церемония" - облачение в многослойное кимоно "дзюунихитоэ" занимает примерно полчаса. При этом сам облачаемый стоит неподвижно, как истукан. А две помощницы, не поднимая глаз, одевают, поправляют, завязывают. Ходить в таком кимоно весом в 16 кг нелегко, но ведь император не скороход, больше сидит или стоит, ходьба ему без надобности.
После завершения показа слово взял председатель Ассоциации по популяризации японской культуры и традиции костюма, господин Мидзусима ТАКАЁСИ:
- Россия - наш великий сосед, самая большая и богатая природными ресурсами страна, и мы очень рады этому. Россия - это ближайшая к нам европейская держава, и мы опять же рады этому.
Таким образом, нас полуофициально признали Европой, что приятно уже нам. На фоне этого прекрасного праздника забываются территориальные проблемы или тот факт, что с 1945 года и до сих пор Россия и Япония не заключили мирный договор. Главное, что мы соседи и интересны друг другу.
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