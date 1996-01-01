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Музыка мрака в BSB
"Пять лет без смерти" - приблизительный перевод названия фестиваля, прошедшего в клубе BSB.
В этот день первая готическая группа Владивостока REIN отмечала свой юбилей. Билеты на фестиваль стоили непривычно дорого, и покупать их приходилось заранее. Поклонников чистой готики оказалось очень много.
Рома РЕЙН, основатель группы, - живая легенда среди меломанов Владивостока. Празднику предшествовала серьезная подготовка: сцену в клубе пришлось расширить на пять метров - на ней должны были уместиться зеркала по периметру, инструменты, а это ни много ни мало, барабаны, перкуссия, скрипка, гитара и клавишные. Кроме того, многие хиты Рейна сопровождали фееричные выступления танцоров и полуобнаженных девушек, загримированных в готическом стиле, - им тоже нужно было пространство.
Лазерная иллюминация создавала эффект таинственности - от солиста как будто исходили искрящиеся лучи, то растворяющиеся в толпе, то проходящие прямо сквозь тебя. Их можно было даже попытаться поймать руками - смотрелось это весьма зрелищно.
Рома горячо поблагодарил всех фанатов, друзей, тех, кто на протяжении пяти лет помогал развитию его коллектива, а также клуб BSB, всегда с удовольствием приглашающий группу к себе.
После хедлайнера праздника на сцену вышел молодой коллектив загадочных исполнителей СИГМА-18. Безумные телодвижения под неземную музыку весьма впечатляли. Но никто даже не представлял, какое зрелище их ожидает. Сначала солист вынес на сцену подвешенное на цепях сердце. При ближайшем рассмотрении оказалось, что оно... настоящее! Публика взвыла, когда он попробовал его надкусить. Но настоящий шок случился, когда во время одного из проигрышей солист достал из подвешенного на поясе чехла нож и с улыбкой на лице зигзагом исполосовал себе живот.
Наивно полагая, что все это не по-настоящему, в том числе и хлынувшая кровь, я вышла на улицу освежиться. СИГМА-18 там уже отдыхала после выступления. "Кровь настоящая? - оставалось только взвизгнуть от ужаса, когда я подошла к солисту поближе. "Да все нормально", - только и улыбнулся музыкант с мазахистскими наклонностями.
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