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Портреты и сюжеты "Амурской осени"
Кинофорум "Амурская осень" проходит в Благовещенске четвертый год подряд.
В середине сентября в столицу Приамурья съезжаются известные артисты, режиссеры, кинокритики, продюсеры, чтобы поучаствовать в фестивале. В этом году на форум приехало 380 участников из Москвы, Петербурга и зарубежья. Среди участников звезды театра и кино Дмитрий ХАРАТЬЯН, Анна САМОХИНА, Ивар КАЛНЫНЬШ, Дмитрий ДЮЖЕВ, Юлия МЕНЬШОВА и другие.
Уникальность "Амурской осени" в том, что наряду с конкурсным показом кинофильмов здесь проходит конкурс антрепризных спектаклей. Цикл кинопоказов открыл фильм-опера Бориса АЙРАПЕТЯНА "Норма" по одноименной опере Беллини, а конкурс антреприз завершил спектакль "Шаляпин" Ольги ГЛУБОКОВОЙ с известным оперным басом народным артистом России Леонидом ЗИМНЕНКО в главной роли. Таким образом, конкурсные просмотры получили неожиданное музыкальное обрамление.
В этом году "Амурская осень" получилась с питерским акцентом - из 12 спектаклей чуть меньше половины привезло творческое объединение "Арт Питер". Встречи с героями сериала "Убойная сила" стали одним из ярких событий фестиваля - Андрей ФЕДОРЦОВ, Сергей КОШОНИН, Анастасия МЕЛЬНИКОВА и их коллеги по убойному отделу раздали, наверное, максимальное количество автографов.
Событием театральной жизни стал приезд "Коляда-театра" из Екатеринбурга. Авторский эпатажный театр драматурга Николая КОЛЯДЫ выступил на форуме внеконкурсно, показав три своих спектакля, в том числе "Ревизор", в котором, по мнению критиков, от Коляды было гораздо больше, чем от Гоголя.
21 сентября большая делегация участников кинофестиваля выехала в город Свободный Амурской области, где был открыт памятник известному режиссеру Леониду ГАЙДАЮ. Замечательный комедиограф родился в Свободном, и благодаря "Амурской осени" стало возможным увековечить его память на родине. На открытие памятника приехали вдова режиссера актриса Нина ГРЕБЕШКОВА с внучкой, а также любимые гайдаевские актеры Дмитрий Харатьян, Валентина ТЕЛИЧКИНА.
Затем кинофорум переместился в Харбин и Пекин. В Харбине артисты побывали на Покровском русском кладбище. В Пекине в российском посольстве в КНР прошел "Русский бал", на который были приглашены видные китайские деятели и политики.
Четвертая "Амурская осень" омрачилась гибелью в автокатастрофе заслуженного артиста России Алексея ЛОКТЕВА. Трагедия произошла во время одной из поездок творческих мобильных групп по районам области. В этом году артисты встречались со зрителем не только в областном центре, но и в 14 территориях Приамурья, включая самые отдаленные. Многие творческие встречи актеры начинали минутой молчания в знак памяти о погибшем актере. Но об отмене фестиваля речи не было - все убеждены: Локтев был артистом, он бы все понял правильно. Ведь жизнь и смерть всегда рядом, как в искусстве, так и в реальности.
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