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Знаешь ли ты Корею?
С 29 сентября по 6 октября во Владивостоке пройдут Дни корейской культуры.
В течение недели жители и гости города смогут посетить корейско-российскую фотовыставку в музее ДВГУ. 29 сентября желающие побывают на бесплатном показе двух корейских фильмов в отеле "Хендэ": "Сумасшедшая девчонка" ( начало в 17:00) и "38 параллель" (19:00). Последний фильм организаторы Дней корейской культуры рекомендуют не пропустить. Речь пойдет об истории разделения Кореи и людях, переживших расставание семей и крах надежд. 30 сентября и 1 октября любители музыки смогут послушать выступления корейского женского хора Imanuil и Сеульского хора в Пушкинском театре.
6 октября Национальная организация туризма Кореи подведет итоги конкурса на лучший рассказ о путешествии по Корее. Призом победителю станет билет в Сеул и обратно, за второе и третье места предусмотрен денежный приз. Правда, устроители конкурса сетуют на незначительное число участников. Первоначально планировалась некая кооперация с Национальной организацией туризма Кореи в Москве. По результатам конкурса хотели выпустить иллюстрированный сборник-путеводитель. Директор представительства во Владивостоке г-н Чун Чжэ СУН просит горожан проявить инициативу и войти в историю в качестве авторов.
Те же, кто не чувствует в себе таланта писателя, но хочет поучаствовать в Днях корейской культуры, могут присоединиться к Корейской ассоциации Приморского края и выйти на уборку улицы Суханова. Сбор 6 октября около отеля "Хендэ" в 9:45.
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