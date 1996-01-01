Парадоксальный Черкасов

На этот раз мы увидим акварели: романтические пейзажи, город, море и ветер, пойманный ветвями деревьев. "Трамвайное кольцо", "Мартовский кот", "Утро в Венеции", "Маяк Токаревский", "Дорога в школу" - мир на этих полотнах ошеломляет парадоксальной смесью нереальности и полной узнаваемости. "Я здесь был! Я ходил по этой улице!" - восклицает зритель, вглядевшись в пейзаж.

Но главный парадокс заключается совсем в другом. Кажется, что все эти нежные и немного сказочные картины пишет художник, запершийся в "башне из слоновой кости", закрывший окна и двери от шума реальной жизни, политических дрязг. На самом же деле их пишет философ, обладающий мощной эрудицией, логичным умом, внимательным взглядом художника. Сергей ЧЕРКАСОВ рассказывает, что порой на прогулках спутники говорят ему: "Смотри, какой пейзаж! Обрати внимание на это дерево!" Он же давно это дерево увидел и мысленно выстроил вокруг него композицию картины. Что же кроется в подводной части айсберга по имени "Живопись Черкасова"?

Как можно уничтожать старину?

- Владивосток мне нравится тем, что он находится у моря, - уверяет Сергей Михайлович. - Города не у моря я пытался писать, но они меня не трогают. Говорят, Москва - город пяти океанов, но это пустой штамп. А вот наш город, его корабли, мачты, чайки... Казалось бы, ничего особенного, но каждое слово - символ. И хотя публика живет на берегу океана, на работу бегает каждый день мимо, не обращая внимания, все равно море постоянно присутствует в нашей жизни. Самое неприятное, что несколько самых любимых моих кварталов на Светланской уничтожают. Дома с мансардными крышами, старые дворики... Каким человеком надо быть, чтобы уничтожить старину! Если это сделают, я уеду из этого города, потому что он превратится в безликий 71-й микрорайон. Хотя я не сторонник митинговать, но не надо из дома ХVIII века делать дом XXI века.

Или на улице Фокина тополя стояли. Ну ладно, убрали деревья, а зачем эти "колумбарии" наставили? С этой улицы должно просматриваться море. При любом освещении - утром, вечером. Это как в театре - мы живем на сцене, а на заднем плане всегда море, шхуны. Закат на море - это уникальное явление, и на улице Фокина можно сидеть и наблюдать его часами. А безобразные фонтаны мешают.

Говорят, мечта всякой хоть немного разбогатевшей фирмы - иметь картины Черкасова в офисе. Кто-то упрекает его: "Вы потакаете публике". Кто-то завидует. Кто-то искренне радуется: столько света на его полотнах, пусть доброты в мире будет больше.

- Меня однажды спросили в интервью: "Вы продаваемый художник. Как вам это удается?" И вдруг обидно стало, что мое творчество смешивается с продажей. Я ушел расстроенный, - вспоминает Сергей Черкасов. - А господь как делает? Он мне через какое-то время дает ответы. В тот же вечер я беру книгу Сомерсета Моэма "Подводя итоги" и листаю. Он пишет: "Меня укоряют, что я читаемый и покупаемый. А я считаю, что в истории остались только те, кто был известен своим современникам". За исключением Ван Гога все знаменитые художники были богатыми, покупаемыми, придворными. Не может глаз человеческий не "зацепить" гениальную картину. Сегодня Владивосток "утюжит" огромная армия людей, которые просматривают работы художников. Среди них много иностранцев. И если твои картины не покупают - это тоже оценка труда.

Что делать художнику, картины которого не покупают? Если не получается в творчестве, то все заменяется. Семьей. Ребенком. Выращиванием сада. Не обязательно заниматься искусством, если оно не дает ничего, кроме боли. Не обязательно жить в дурном смысле "по-русски", в бардаке и страданиях, а вот рядом палисадник обустроить - это Пушкин должен сделать? Я раньше думал, только Россия такая непутевая. Оказалось, что еще и Мексика такая же. Видимо, если мы от холода такие, тогда они - от жары.

Яблоневый сад

Надо поднять планку выше и говорить о гуманизме. Меня потрясли несколько историй. Ко мне приехал однажды губернатор префектуры Осака и посадил яблоневый сад. Я никак не мог понять: зачем ему это надо? Привести саженцы, посадить и уехать. С риском вести через таможню. Тогда еще губернатором был КУЗНЕЦОВ, он отказался штамп на разрешении ставить. А потом был мой ответный визит в Японию, и я увидел истинного гуманиста. У него буддийский храм, огромный детский садик. Он сам не увидит плодов этих яблонь. Он разбрасывает зерна.

Я родом из Артема. Когда мы были совсем молодыми, один парень посадил огромную плантацию кедрача на сопке. Мы хохотали над ним: "Тоже Лев Толстой нашелся!" А когда умерла моя мама, я пошел через сопку на кладбище и тут вспомнил этого парня, потому что наткнулся на огромную рощу кедров, которым уже лет за 30. Узнаю, что человек работает краеведом при школе. И за эту кедровую рощу он ведь ни копейки не получил - все людям отдано. Это тоже гуманизм.

Художник и меценат

В буклетах, издаваемых в разные годы к выставкам, можно прочитать слова благодарности меценатам: Александру БОКАРЕВУ, Татьяне ВЛАДИМИРСКОЙ, Сергею ГЛАЗКОВУ, Александру МАКАРОВУ, Виктору ВАСИЛЬКОВУ, Майе ЩЕКИНОЙ. Сегодня открывается выставка акварелей, за нее особое спасибо Юрию СТЕПАНЧЕНКО, президенту компании "Лесной квартал", с которым продуманы планы дальнейшего сотрудничества. На фотографиях рядом с Черкасовым губернатор Сергей ДАРЬКИН и Лариса БЕЛОБРОВА.

Художник и меценат - эта взаимосвязь только-только складывается в современной России. Что бы мог посоветовать признанный живописец?

- Если состоятельный человек любит живопись и хотел бы помогать художникам, то для начала он мог бы пригласить к себе в гости галериста - у нас ведь есть как государственные, так и частные картинные галереи. И спросить: "У меня есть несколько тысяч долларов, я хочу потратить их на молодого талантливого художника. Пусть он съездит в Италию и потом отчитается о своей работе. Пусть принесет работы, и мы их купим". И курировать его лет пять. Так же можно курировать молодых музыкантов, певцов, поэтов. Весь мир идет по такому пути. Дать деньги - это расхолаживает. А вот спонсировать, чтобы потом отчитался или отработал концертами, картинами, книгами - это помогает. Молодой талант знает, что на него обратили внимание, он чувствует, что на ближайшие год-два он прикрыт финансово...

Меценат и художник - они проживают единую жизнь. Во все времена так было. Моцарт не мог без императора прожить. Скрипача Спивакова и его оркестр "Виртуозы Москвы" восемь лет поддерживала королевская семья Испании. Они жили там, давали концерты. Это был перестроечный период в России, когда не было денег. И вместе они прожили огромную жизнь, доставляя удовольствие всему миру.

Во время работы выставки Сергей Черкасов сидит в зале, отвечает на вопросы зрителей. Зачастую им хочется поделиться мыслями с художником. "Но и мне тоже порой хочется поговорить! - иронизирует над собой Сергей Михайлович и вспоминает, как однажды к нему в мастерскую пришел отец, долго разглядывал картины, и резко оборвал сына, которому страшно хотелось пообщаться: "Помолчи, ты уже все сказал!"