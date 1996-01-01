В "Скорпионе" веселилась "бригада скорой помощи"

Мало кто из нас любит ходить по врачам. Некоторым же люди в белых халатах и подавно внушают неоправданный страх. Справиться с ним и побороть предрассудки в минувшую субботу помогали всем посетителям ночного клуба "Скорпион".

Самому смелому из зала предложили подняться на сцену, где симпатичная медсестра приступила к "осмотру" пациента: заигрывая с ним, щупала пульс, слушала дыхание и к ужасу посетителей даже вколола укол. К счастью, не настоящий. После внимательного осмотра "пациент" остался в целости и сохранности. И даже выиграл приз от компании-спонсора - сертификат, дающий право на полное медицинское обследование.

Следующее испытание выпало на долю двух девушек. На этот раз медбратья были вызваны из зала. Их "врачебная" деятельность здорово повеселила собравшихся. В итоге девушки, прекрасно справившиеся с ролью пациентов, тоже получили сертификаты.

Напоследок одна из очаровательных медсестер решила станцевать стриптиз и скинула свой белый халат (видимо, решив, что в клубе к этому времени стало слишком жарко). Публика окончательно разгорячилась и приступила к зажигательным танцам. Как заметил один из посетителей "Скорпиона": "Эх, было бы во всех больницах такое обслуживание!"