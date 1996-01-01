"Мумий тролль", "Steplers", кто следующий?...

Владивостокская группа Steplers, известная своим эпатажно - амбициозным лидером Константином БУГЛЕВСКИМ, совершенно не неожиданно стала участником престижного для России фестиваля RMA- 2006, организатором которого является канал MTV.

Наши музыканты выступят на одной сцене с такими отечественными и мировыми знаменитостями, как Дима Билан, Brainstorm, Мисси Эллиотт, Алена Свиридова и другими.

Такую возможность группа получила благодаря проекту MTV "Делаем деток". Это нечто похожее на всем известное шоу "Фабрика звезд". В течение месяца четыре группы ( отобранные по жесткому кастингу из сотни претендентов ) участвуют в реалити-шоу и выясняют посредством различных соревнований, заданий и концертов, кто достоин получить главный приз проекта - возможность выйти на одну сцену со звездами мирового масштаба. Победителя, по уже давней традиции MTV, определяли телезрители с помощью СМС и интернет-голосования.

Главными соперниками "Скрепок" (именно так можно перевести Steplers ) с самого начала стала группа, работающая в стиле R-n-B. Но по итогам, подведенным на прошлой неделе, с минимальным отрывом победили Steplers.

Выступление группы Steplers на RMA 2006 - MTV будет транслироваться в прямом эфире 21 сентября. Надеемся, что группа не забудет Владивосток и будет приезжать сюда с концертами.