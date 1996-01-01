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Этнодизайн покажут во ВГУЭСе
22-23 сентября во Владивостоке пройдет 1-й международный фестиваль под девизом "Народно - значит, модно".
Организаторами стали кафедра сервиса и моды Института моды и дизайна ВГУЭС совместно с Ассоциацией молодых дизайнеров "ЧЕРДАК Forever", Институт истории и этнографии ДВО РАН.
В программе фестиваля: мастер-классы ведущих профессиональных дизайнеров, художников, искусствоведов, этнопсихологов, презентации книг, круглые столы, тренинги, этно-драматизация, погружение в традиции, презентация блюд национальной кухни.
Во время праздника моды состоится Международная студенческая научно-практическая конференция "Этносервис в моде, дизайне, истории". Дизайнеры костюма, имиджмейкеры, будущие специалисты сферы сервиса, историки и этнографы соберутся, чтобы обсудить направления в моде и изучить воздействие этнических тенденций на современную среду.
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