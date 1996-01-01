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Дайте леопарду шанс
Специальный приз ОАО "Внешторгбанк" - спонсора Четвертого международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" - присужден за лучшую операторскую работу в документальном фильме NHK "Последний леопард". Его получил оператор Анатолий ПЕТРОВ.
Фильм японской телерадиовещательной корпорации NHK "Последний леопард" снимался российским оператором в тайге, в местах обитания дальневосточного леопарда в течение двух лет.
Осенью прошлого года ленту показали в Японии, а российские зрители впервые увидели ее на недавнем фестивале Pacific Meridian. На презентацию картины Дальневосточный филиал WWF России пригласил единомышленников, представителей государственных природоохранных ведомств, науки, общественных организаций, вместе с которыми Фонд занимается проблемами сохранения дальневосточного леопарда. Это WCS, фонд "Феникс", Tigris и просто люди, которым интересна жизнь дикой природы. Для многих неискушенных зрителей стало открытием даже то, что самая редкая кошка планеты обитает буквально напротив Владивостока, на другой стороне Амурского залива.
Кинооператор Анатолий ПЕТРОВ рассказал, как проходили съемки этого необычного фильма, об особенностях поведения его героев-леопардов: самца по кличке Пузан, самки, которую окрестили Скрытной, и их малыша:
- Котенок подрастал на моих глазах, проявлял любопытство, как и все котята, играл, лазил по деревьям, - рассказывает Анатолий. - Однажды он чуть было не забрался ко мне в палатку на лабазе. Я почти мог дотянуться до него и погладить - было такое искушение. Но пришлось затянуть вход в палатку-скрадок и затаиться, чтобы не спровоцировать маму-леопардиху на защиту детеныша. А однажды этого котенка заинтересовала наша автоматическая камера, которая в специальном контейнере оказалось на его пути. Он приблизился к камере вплотную (та автоматически включилась и начала съемку), стал ее обнюхивать, попробовал укусить, а потом ударил лапой. Камера свалилась с подставки и покатилась по склону, продолжая снимать. Котенок дождался, пока она остановилась, подошел и еще раз заглянул в объектив: выражение на его мордашке было очень забавное - такое неописуемо удивленное". Этот взгляд во весь экран зрители и увидели в фильме "Последний леопард". Леопарденок смотрит на нас, людей, и как будто спрашивает: дадим ли мы ему шанс выжить на земле? А между тем документы на создание национального парка для сохранения леопарда положены под сукно...
Об этих и многих других проблемах говорил на встрече со зрителями Юрий ДАРМАН, директор Дальневосточного филиала WWF России. Он отметил особую роль этой киноработы в воспитании бережного отношения людей к природе, к леопарду. Короткая версия фильма демонстрируется в визит-центре WWF в поселке Барабаш.
На торжественной церемонии закрытия "Меридианов" зам. руководителя филиала ОАО "Внешторгбанк" во Владивостоке Алексей СОЛОДУШКО вручил Анатолию Петрову цифровой зеркальный фотоаппарат Canon EOS 20D - точно такой же, какой предоставляла ему телекомпания NHK для съемки уникальной кошки.
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