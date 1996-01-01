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Cкрипку Паганини в Приморье не привезут

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На 14 сентября намечен концерт флейтистки Беллы КУБЛАНОВОЙ и Тихоокеанского симфонического оркестра.

Досье

Белла родилась во Владивостоке, и многие помнят веселый и гостеприимный дом, где две блистательные сестры принимали множество гостей, где звучали музыка и песни. Ныне Белла уже окончила Санкт-Петербургское музыкальное училище, затем совмещала учебу в Петербургской консерватории и Высшей школе музыки Карлсруэ (Германия), проходила мастер-курсы в Финляндии, Швейцарии, Франции.

16 сентября выступит музыкальный дуэт Ларисы ШАЛИНОЙ (сопрано) и Андрея ВИНИЧЕНКО (фортепиано). Лариса - любимица приморской публики, часто выступает в Японии, куда ее приглашают на гастроли. У нее уникальные голосовые данные, великолепная вокальная техника, богатый репертуар.

"Фишка" сезона - Сергей СТАДЛЕР, народный артист России, лауреат международных конкурсов. Во Владивостоке заезжего музыканта уже называли вторым Паганини. 18 сентября у нас будет возможность услышать, как звучит "настоящий бриллиант", а не его блестящие подделки. Много шума наделала в Питере игра Стадлера на любимой скрипке Паганини, которую знаменитый маэстро любовно назвал "Пушкой". Скрипку привозили на концерты в сопровождении автоматчиков в бронежилетах. Первый приезд в Россию скрипки, застрахованной на 4,5 млрд лир, потребовал особых мер предосторожности.

Как удалось выяснить, Сергей Стадлер запросил за выступление свой обычный гонорар, но таких денег у Приморской филармонии нет. Удивленный маэстро любезно согласился на значительно меньшую сумму. Он будет солировать и дирижировать Тихоокеанским симфоническим оркестром, и наши музыканты с начала сентября готовятся к этому ответственному выступлению.

На прошлом фестивале был скандал - заезжий музыкант обвинил наш оркестр в том, что он не может сыграть ни одной не фальшивой ноты. Дирижер оркестра Эдуард БАНЬКО комментирует ситуацию так: "Не думаю, что его мнение - это объективная оценка. Оркестр в принципе может играть хорошо, хотя в его жизни все не так просто. Взять хотя бы тот факт, что остро не хватает музыкантов - как духовиков, так и струнников".

Еще год назад много говорили о попечительском совете оркестра при губернаторе, о новых инструментах и жилье для музыкантов. Что-то делается, но медленно. Как пояснил директор Приморской краевой филармонии Алексей МАКАРЕНКО, весь фестиваль "Дни высокой музыки" проходит под кураторством губернатора, на деньги краевого бюджета.

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