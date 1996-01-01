Светский раут с итальянским акцентом

МТС - Дальний Восток подарил своим корпоративным клиентам шикарный светский раут на летней веранде ресторана "Семь футов". Изысканная музыка, незамысловатые развлечения, хорошее меню и отличная погода сделали вечеринку особенно запоминающейся.

Подобные мероприятия уже стали традицией для крупнейшего сотового оператора, но в этом году помимо развлекательной части появился дополнительный стимул для посещения вечеринки. Впервые широкая публика смогла в неформальной обстановке познакомиться и пообщаться с новым директором макрорегиона Дальний Восток Дмитрием ЛАПИЦКИМ и новыми сотрудниками его аппарата. Хотя это было и не просто - директор - один, а людей много, да и программа была насыщенной, ведь вел ее Константин ПОСПЕЛОВ. Темой вечера стала Италия, и все, включая конкурсы на метание помидоров, фуршет и выступление артистов соответствовало стилю и темпераменту этой страны. На самом деле впечатляет, когда компания устраивает для клиентов мероприятие такого уровня. Одним словом, побольше бы такого хорошего отношения, глядишь - и клиенты стали бы добрее и лояльнее.