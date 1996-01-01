Гангстеры собрались в "Скорпионе"

Ночной клуб "Скорпион" по праву считается самым молодежным заведением Владивостока и обладает внушительными площадями, кроме того, он не занят табачными брендами, которые уже давно разобрали под "эксклюзив" все сколько-нибудь успешные ночные заведения. Видимо, поэтому приморское представительство LD и выбрало его для проведения промо-вечеринки своей новой марки сигарет.

Так, в дождливую субботнюю ночь клуб "Скорпион" стал прибежищем новоявленных "гангстеров", в роль которых успешно вживались постоянные посетители заведения. Хотя попасть на эту вечеринку удалось не всем - пускали по флаерам, найти которые было не просто, плюс ко всему с собой надо было принести пачку сигарет SOBRANIE. Однако это не такие уж и невыполнимые условия, поэтому народу в клубе было, как никогда много, тем более что устроители приготовили довольно интересную и разнообразную программу. Кстати, организацией занимались москвичи. По их словам, Владивосток уже восьмой город, где проводились подобные мероприятия.

Конечно же, открытие, заявленное на 23.00 задержалось, доподлинные причины этого печального факта не известны, хотя для Владивостока это уже является нормой, и потому искушенные тусовщики никогда не приходят вовремя. С собой табачники привезли ди-джея хорошего уровня и танцоров, впрочем, не сильно себя утруждавших. Другое дело - местные go-go девушки, которые помимо своей обычной работы еще и выдавали попкорн - они танцевали внутри специальной конструкции с двойными прозрачными стенками, между которыми был насыпан продукт. Видимо, расчет был на то, что особо жаждущие будут его выкупать, чтобы девушек стало лучше видно. Под занавес вечеринки этот расчет оправдался - попкорн практически закончился.

Но выдавали жареную кукурузы не просто так: за каждый стакан угощения нужно было заплатить специальную фишку, которую, в свою очередь, надо было заработать, например сыграв в рулетку или победив в гонках радиоуправляемых машин.

Однако публика не только занимала себя - организаторы устроили несколько оригинальных конкурсов, например на лучшее исполнение твиста а-ля "Криминальное чтиво" и на озвучивание в весьма вольном переводе знаменитой сцены с мистером Вульфом из этого же фильма. Кроме того, на хорошем уровне прошло бармен-флейринг шоу - парни под "вздохи" сильной половины человечества ходили по бутылкам с водкой, экстремально ими жонглировали и напоследок устроили огненное шоу. Разбили всего-то пару бутылок.

Что особенно запомнилось, так это просто "чумовой" видеосет из удачно подобранных кадров лучших боевиков. Эпизоды из "Kill Bill", "Город грехов", "Криминального чтива", "Бешеных псов", боевого аниме и прочих создавали атмосферу настоящего андеграунда. Кроме того, организаторы дали возможность всем присутствующим сфотографироваться в гангста-образе - в шляпах и с пластмассовыми пистолетами. Естественно, не обошлось и без поощрений - практически всем достались призы от торговой марки.