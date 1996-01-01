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"ФотоОкеан - 2006" стал международным
Завтра, 15 сентября, в 16:00 в Музее современного искусства ДВГТУ "Артэтаж" открывается 1-й международный тихоокеанский фестиваль фотографии "Океан - 2006".
Свои работы представят 220 авторов из Австралии, Канады, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, США, Украины, Японии, России. Фотофестиваль состоялся благодаря поддержке музея современного искусства ДВГТУ, Приморского краевого фонда культуры, Приморского краеведческого музея им. Арсеньева, Общества изучения Амурского края. Главная тема фестиваля - "Человек и океан". Широко представлены работы авторов из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Биробиджана, Спасска, Кавалерово, Находки, Лучегорска, п. Врангель, Уссурийска и др. Параллельно в музее им. В.К. Арсеньева пройдет юбилейная персональная выставка главного организатора фестиваля, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза фотохудожников РФ, председателя Приморского отделения Союза фотохудожников России, лауреата российских и международных фотоконкурсов, фотохудожника Юрия ЛУГАНСКОГО с названием "50 лет в фотографии - 50 фото". 7 сентября Юрию Луганскому исполнилось 60 лет! На выставке представлены фотоработы проектов "Учитель и ученики", "Известные люди и гости Владивостока", "Владивосток - океан любви". Юрий Луганский - создатель фотолетописи Владивостока. В его фотографиях - целая эпоха, с 60-х годов по наше время.
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