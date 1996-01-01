Десять дней немецкой культуры

Дни немецкой культуры пройдут во Владивостоке с 20 сентября по 1 октября в Пушкинском театре.

Как сообщили в Пушкинском театре, 20 сентября в 17.00 торжественное открытие дней немецкой культуры пройдет в церкви св. Павла. Продолжит торжество концерт органной музыки. В краевой библиотеке им. Горького соберутся изучающие немецкий язык студенты ДВГУ, ДВГТУ и Уссурийского пединститута.

22, 23, 24, 25 сентября в 18.00 в лютеранском храме св. Павла планируется показ кинофильмов и проведение музыкальных вечеров.

26 сентября в 15.00 литературный вечер "Студенты о Гейне" пройдет в немецком читальном зале им. Гете.

26,27,29 сентября - вечера старинной музыки в лютеранском храме св. Павла.

28 сентября в краевом театре кукол состоится авторский вечер В. Протасова "Новые переводы стихотворений Гейне".

30 сентября в 14.00 - философские чтения в лютеранском храме св. Павла.

1 октября в 11.00 в лютеранском храме св. Павла пройдет торжественное богослужение, посвященное Дню благодарения.

Большим заключительным концертом в 18.00 закроются Дни немецкой культуры.