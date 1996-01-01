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Десять дней немецкой культуры
Дни немецкой культуры пройдут во Владивостоке с 20 сентября по 1 октября в Пушкинском театре.
Как сообщили в Пушкинском театре, 20 сентября в 17.00 торжественное открытие дней немецкой культуры пройдет в церкви св. Павла. Продолжит торжество концерт органной музыки. В краевой библиотеке им. Горького соберутся изучающие немецкий язык студенты ДВГУ, ДВГТУ и Уссурийского пединститута.
22, 23, 24, 25 сентября в 18.00 в лютеранском храме св. Павла планируется показ кинофильмов и проведение музыкальных вечеров.
26 сентября в 15.00 литературный вечер "Студенты о Гейне" пройдет в немецком читальном зале им. Гете.
26,27,29 сентября - вечера старинной музыки в лютеранском храме св. Павла.
28 сентября в краевом театре кукол состоится авторский вечер В. Протасова "Новые переводы стихотворений Гейне".
30 сентября в 14.00 - философские чтения в лютеранском храме св. Павла.
1 октября в 11.00 в лютеранском храме св. Павла пройдет торжественное богослужение, посвященное Дню благодарения.
Большим заключительным концертом в 18.00 закроются Дни немецкой культуры.
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