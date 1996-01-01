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Елена Камбурова. Что будет петь - держит в секрете

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ей 66 лет, но поверить в это невозможно - так она эмоциональна и современна. Билеты на ее концерты раскуплены влет, и потому помимо сегодняшнего концерта, 7 сентября, объявлен дополнительный 9 сентября, тоже в ДОФе.

До Владивостока она пела в Хабаровске, после - поедет в Находку, Южно-Сахалинск. Что будет петь - держит в секрете, может быть, даже от себя самой, потому что программ у нее великое множество. В одном городе она может дать несколько совершенно разных концертов. Все зависит от публики, настроения, погоды и утренних новостей по радио, признается певица.

Во Владивостоке мы видели ее разной. Строгое черное платье и песни о России, о православии. Была Камбурова рыжая, выходила к публике в красном хитоне или черно-желтом костюме. Трость и котелок преображали ее в старика Фиджина из "Оливера", платок - в еврейскую маму из "Скрипача на крыше", шляпка - в Эльзевиру Ренессанс из "Клопа"... На самом деле это все один и тот же Белый клоун, который лишь временами притворяется Рыжим. И смеется сквозь слезы.

Она не эстрадная певица. И не оперная. И не камерная. И не драматическая актриса, которая поет. Она и то, и другое, и третье. Она сама по себе театр. Ее концерт - это драматический спектакль. Только вместо прозы в нем поэзия, положенная на музыку. Она - клоун. Божий клоун. Ниспосланный нам для того, чтобы напоминать: мы - люди, мы - народ, а не толпа. Глядя на эту клоунессу, то смеешься, то закусываешь губу...

Елена Камбурова поет стихи Новеллы Матвеевой, Булата Окуджавы, Юрия Левитанского, поэтов Серебряного века. Своего рода автографом певицы стала песня на стихи Григория Поженяна "Я такое дерево.." о неотъемлемом праве на собственную индивидуальность, не зависящую ни от каких внешних обстоятельств. Сейчас благодаря мэру Москвы Юрию Лужкову у нее есть свой театр: напротив Новодевичьего монастыря два небольших зала в бывшем кинотеатре "Спорт". В нем выступают молодые актеры, музыканты - ученики и соратники Камбуровой. Это их дом, ковчег, островок спасения. Здесь трудится их душа, и результаты совместной работы мы увидим на сцене сегодня вечером.

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