www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.98 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 76.5 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Cны художника

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Свой осенний сезон галерея PORTMAY начинает персональной выставкой живописи и графики магаданского художника Константина КУЗЬМИНЫХ, которая открывается сегодня 7 сентября.

Выставка носит цветное и лирическое название "Сиреневая груша" и напоминает зрителям замечательную эпоху мирового художественного авангарда начала ХХ века, когда молодые французские кубисты поражали публику своими невероятными натюрмортами с препарированными скрипками и разноцветными грушами.

Досье

Выставка в галерее PORTMAY будет уже седьмой персональной выставкой Константина Кузьминых, которые проходили в Магадане, Хабаровске, Владивостоке и Москве. Автор - один из ведущих художников Дальнего Востока, яркий представитель современного искусства, чье творчество хорошо известно в кругу ценителей современной живописи и искусствоведов на Дальнем Востоке, в России и за рубежом. Художник обладает выразительной индивидуальной манерой письма, где оригинально использует элементы абстрактного и декоративного искусства.

Творчество Кузьминых глубоко личностно, то есть субъективно по своей природе, под его кистью натура преображается и становится знаком предмета. Привлекает не только то, что художник изображает, а как он присутствует на полотне, объявляя о себе через странным образом увиденные пейзажи, жесты своих персонажей и предметов. Интересен именно авторский взгляд, способный простейшие вещи сделать интригующе интересными, одухотворенными, говорящими на языке чистой живописи.

Его натюрморты с минимумам предметов, где цветок, груша и бутылка как бы являются представителями всего окружающего мира, останавливают внимание своей живописной самостоятельностью, тонкой гармонией цвета. Его портреты выразительны по графической и живописной фактуре и психологичны по содержанию. Его интерьеры, которые чаще всего изображают творческую, доверительно поданную обстановку мастерской, полны снов художника, которые как раз и запечатлены на целой серии работ, представленных в экспозиции.

На выставке зрители смогут увидеть более тридцати живописных и графических работ, основная часть которых создана в последний год. Надо отметить, что Кузьминых не только обладает собственным философским взглядом на мир - поэтическим и медитативным по своей сути, но и отличается удивительной творческой энергией, чему служит подтверждением нынешняя экспозиция.

Выставка, безусловно, привлечет внимание зрителей своим художественным своеобразием, неожиданным видением современного мира и человека в нем, экстравагантностью и одновременно изысканностью живописного стиля автора.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru