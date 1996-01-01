Cны художника

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Свой осенний сезон галерея PORTMAY начинает персональной выставкой живописи и графики магаданского художника Константина КУЗЬМИНЫХ, которая открывается сегодня 7 сентября.
Выставка носит цветное и лирическое название "Сиреневая груша" и напоминает зрителям замечательную эпоху мирового художественного авангарда начала ХХ века, когда молодые французские кубисты поражали публику своими невероятными натюрмортами с препарированными скрипками и разноцветными грушами.
ДосьеВыставка в галерее PORTMAY будет уже седьмой персональной выставкой Константина Кузьминых, которые проходили в Магадане, Хабаровске, Владивостоке и Москве. Автор - один из ведущих художников Дальнего Востока, яркий представитель современного искусства, чье творчество хорошо известно в кругу ценителей современной живописи и искусствоведов на Дальнем Востоке, в России и за рубежом. Художник обладает выразительной индивидуальной манерой письма, где оригинально использует элементы абстрактного и декоративного искусства.
Творчество Кузьминых глубоко личностно, то есть субъективно по своей природе, под его кистью натура преображается и становится знаком предмета. Привлекает не только то, что художник изображает, а как он присутствует на полотне, объявляя о себе через странным образом увиденные пейзажи, жесты своих персонажей и предметов. Интересен именно авторский взгляд, способный простейшие вещи сделать интригующе интересными, одухотворенными, говорящими на языке чистой живописи.
Его натюрморты с минимумам предметов, где цветок, груша и бутылка как бы являются представителями всего окружающего мира, останавливают внимание своей живописной самостоятельностью, тонкой гармонией цвета. Его портреты выразительны по графической и живописной фактуре и психологичны по содержанию. Его интерьеры, которые чаще всего изображают творческую, доверительно поданную обстановку мастерской, полны снов художника, которые как раз и запечатлены на целой серии работ, представленных в экспозиции.
На выставке зрители смогут увидеть более тридцати живописных и графических работ, основная часть которых создана в последний год. Надо отметить, что Кузьминых не только обладает собственным философским взглядом на мир - поэтическим и медитативным по своей сути, но и отличается удивительной творческой энергией, чему служит подтверждением нынешняя экспозиция.
Выставка, безусловно, привлечет внимание зрителей своим художественным своеобразием, неожиданным видением современного мира и человека в нем, экстравагантностью и одновременно изысканностью живописного стиля автора.
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