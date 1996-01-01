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Песни под кальян
В минувшие выходные в бухте Шамора прошел бард-фестиваль "Приморские струны". Несмотря на то что "Приморские струны" - самый именитый и крупный фестиваль авторской песни на Дальнем Востоке, занесенный в британский каталог "500 фестивалей мира", на этот раз он оказался одним из самых малочисленных.
29-й фестиваль "Приморские струны" напомнил свои первые годы. Вернувшись в бухту Шамора, он стал камерным, собрав не только любителей авторской песни, но и тех, кто выбрал прежде всего хороший отдых. Малочисленность объясняется тем, что на юг Приморья обрушился мощный тайфун. Заехавшие в пятницу, еще до официального открытия, гости и участники на следующий день под проливным дождем в спешке собирали палатки.
Если традиционно число гостей бардовского фестиваля исчисляется тысячами, то в субботу к обеду на берегу осталось несколько сот человек. Так что непосвященный мог просто проехать мимо, не заметив сам фестиваль. Но к вечеру, когда снова засияло солнце, из города подтянулись "свежие силы".
В этом году не было привычного ажиотажа перед выступлением, никто не хотел быть первым. Люди приехали отдохнуть, и это чувствовалось: кто запускал воздушных змеев, а кто просто пил пиво и наслаждался вечером на берегу моря.
На песке тут и там можно было увидеть дымящиеся кальяны, которые сверкали разноцветным стеклом в лучах заходящего солнца. Причем поражало их обилие - один аппарат приходился на 6-7 палаток. В воздухе витали запахи вишни, персика, а взошедший серп месяца еще больше добавил восточного колорита.
Накануне официального открытия фестиваля состоялся концерт "Светлое прошлое", где известные и начинающие исполнители пели классику бардовской музыки - песни Булата ОКУДЖАВЫ, Юрия ВИЗБОРА и Евгения КЛЯЧКИНА. Как символ "Приморских струн", над концертной поляной зажегся двухметровый факел, который объединил исполнителей из Приморья, Хабаровского края, Южно-Сахалинска, Иркутска и Москвы.
После основного конкурсного концерта со сцены зазвучали шуточные песни "Веселого Чилима". Ночью пришел черед дворовой песни, но то ли из-за позднего времени, то ли из-за проходивших неподалеку гонок "драг-рэйсинга" основная часть гостей покинула поляну перед сценой.
Любители этнической музыки перекочевали на находившуюся неподалеку "Скалу любви", где состоялось камлание. Все желающие могли поучаствовать в музыкальной импровизации. И даже те, у кого не было варгана (он же хомус - этнический щипковый инструмент народов Севера), бонгов, флейты или гитары, могли играть, смастерив инструмент из подручных средств.
Завершилось действо около четырех часов ночи, когда оркестр в духе поп-механики Сергея КУРЕХИНА стал потихоньку расходиться по палаткам. Михаил БУЛГАКОВ, один из организаторов фестиваля, в следующем, юбилейном, году пообещал грандиозную программу: со всей страны съедутся маститые барды, и, возможно, как было на 25-х "струнах", придется поставить несколько сцен. Может быть, через год мы действительно увидим те "Приморские струны", к которым привыкли: шумные и многочисленные.
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