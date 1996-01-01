Занусси раздавал свой телефон и приглашал в гости

Пожалуй, одним из самых ярких событий прошедшего международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы тихого" было общение с всемирно известным польским режиссером, сценаристом, продюсером и педагогом, обладателем многочисленных призов и наград Кшиштофом ЗАНУССИ, который провел во Владивостоке мастер-класс и киношколу для начинающих кинематографистов.

Мэтр был доступен

Те, кто участвовал в работе киношколы, пожалуй, только в более зрелом возрасте смогут оценить масштаб встречи с мировой кинематографической величиной. Со стороны он смотрелся как Энштейн, в задачу которого входило объяснить четвероклассникам теорию относительности. И он смог! Смотрел произвольно выбранные, не самые лучшие куски картин начинающих и очень мягко и доброжелательно советовал, как сделать лучше. Интересовался, что же автор хотел сказать. Больше того, он совершенно без всякой позы... раздавал желающим свой номер телефона и говорил: если кто будет в Варшаве и ему негде будет остановиться, милости просим! Можете рассчитывать на койку в моем доме и ланч!

Досье В его активе более тридцати лент разных жанров. Наиболее известные: "Структура кристалла" (1969), "Иллюминация" (1972), "Защитные цвета" (1976), "Спираль" (1978), "Постоянный фактор" (1980), "Год спокойного солнца" (1984), "Где бы ни был..." (1988), "Галоп" (1995), "Брат нашего Бога" (1997) , "Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем" (2000), "Персона нон грата" (2005).

На мастер-классе присутствующие вопросов практически не задавали, поэтому Занусси в поисках точек соприкосновения с довольно многочисленной аудиторией рассказывал о себе, о своем видении творчества, высказывал мнение о болевых точках современности.

О связях с фирмой Zanussi

Забавно, но самый частый вопрос, который ему задают, не о кино, а о связях с фирмой Zanussi. Да, пан Кшиштоф имеет итальянские корни: один из его предков приехал в Центральную Европу еще в XIX веке, чтобы строить железные дороги в Австрии, на Украине и в России, и осел в Польше. А кто-то из итальянской ветви рода придумал "ставить печки не в доме клиента, а на железном квадрате"... Отсюда и пошло производство бытовой техники Zanussi.

Будущий режиссер родился в 1939 году, за три месяца до начала Второй мировой войны, "не раз мог потерять жизнь", но остался жив. Может быть, поэтому в его творчестве часто присутствует тема смерти. Пришлось пройти "трудный опыт социальных перемен": семья после войны все потеряла, ее преследовали. Рассказывая о том, как в Польше восприняли смерть Сталина, он вспоминает такой эпизод: когда он спросил в костеле у пастора, есть ли гарантия, что Сталин уже попал в ад, тот ему ответил: костел гарантий не дает...

В 14 лет Занусси чуть не выгнали из школы, обвинив, что он "хохотал на вахте после смерти Сталина". "Мы в школе всю ночь стояли под его бюстом, и мой коллега меня обвинил, что я хохотал. Может быть. Но что делают 14-летние дети, которые стоят ночью перед бюстом человека, о котором слышали нехорошие вещи?" - размышляет он.

От перевода в ремесленное училище его спасло знакомство матери. Потом был долгий период поисков своего места в жизни. 4 года он проучился на физфаке, потом - на факультете философии. Тогда же начал снимать любительские фильмы, которые были замечены. Поступил в киношколу. Первая полнометражная картина - "Структура кристалла" (в советском прокате - "Размышление"), была в первом монтаже так неинтересна, что Занусси советовали ее забыть, но кто-то подсказал сократить ее до минимума. Получилось 78 минут, и она получила много призов. "С тех пор я знаю, что между успехом и неуспехом - только один шаг, поэтому не надо терять веру и бороться всегда до конца", - говорит Кшиштоф Занусси.

Самый лучший сценарист - это жизнь

Биография К. Занусси сама достойна экранизации. Некоторые ее эпизоды подтверждают мысль, что самый лучший драматург и сценарист - это жизнь. Так, в 1980 г. американцы предложили ему снять художественный фильм о папе римском Иоанне Павле II. Поскольку он был поляк по происхождению, решили, что режиссер-поляк лучше расскажет о нем. И вот для съемок военного эпизода в Лодзь ночью приходит эшелон с танками. Их выгрузили, и весь город переполошился, решив, что это оккупация. Пришлось объяснять, что просто снимается кино. Но на этом недоразумения не закончились.

"Съемки в самом разгаре, а меня вдруг вызывают к полицейской машине, - вспоминает пан Занусси. - Подхожу к рации, ведь мобильников тогда не было, и слышу взволнованный голос американского вице-консула. Он говорит мне: наш спутник засек у вас в городе танки! МИД Польши говорит, что снимают кино. Это правда? Я ему отвечаю, что да, и он отвлекает меня от работы, а сам удивляюсь: как они разглядели танки, ведь в это время была сильная облачность? Но с тех пор я всегда слежу за своей прической. Мало ли что!"

По его мнению, в наше время книга уходит на второй план: ее вытесняют кино и телевидение. "Но я не считаю, что это конец культуры, - говорит он. - Есть другие элементы падения культуры. Это то, что роль масс сейчас поднялась слишком высоко. Есть такое впечатление, что если большинство что-то покупает - это уже имеет ценность. В политике мы должны с большинством всегда считаться, но в искусстве большинство всегда имеет дурной вкус, большинство всегда необразованно, большинство не может слушать хорошей музыки, только меньшинство будет ее слушать. И в этом смысле элита всегда важнее масс".

Закрывая киношколу, пан Занусси напутствовал ее участников: "Если вы хотите выбрать путь творчества, бороться придется всю жизнь. Не все выдерживают. Но это такая радость, когда после бессонной ночи из-под твоего пера неожиданно выходит интересный сюжет, а потом еще и актеры так играют, как будто все это правда! И я не отдам эту радость ни за какие деньги, хотя всегда найдется тот, кому это не понравится".