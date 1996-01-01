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Рената Литвинова: Мне доверяют играть дьяволиц
Рената ЛИТВИНОВА появилась во Владивостоке только на один день: вручить приз "Меридианов Тихого" за главную мужскую роль и прокатиться на яхте. Большего времени в рабочем графике актриса выделить не смогла - она работает над новой картиной "Жестокость".
После перелета Литвинова выглядела уставшей, но любезно отвечала на все вопросы журналистов и поклонников, прорвавшихся в зал по случаю приезда кинокумира. Если "общение с народом" стоит в графике, ничего не поделаешь, приходится отрабатывать.
- В фильмах вы часто играете роли недоступных красавиц, очень женственных и немного не от мира сего. Насколько роль соответствует вам в жизни?
- Я должна содержать своего ребенка, себя... Нет, я не небесная женщина, это кинематографический образ. Хотя, конечно, я не актриса, и потому в каждой из моих ролей что-то от меня проступает.
- Вы окончили сценарный факультет ВГИКа. Пишите ли вы сценарии для кого-нибудь, кроме себя?
- Последний раз я написала сценарий для Киры МУРАТОВОЙ про стареющего плейбоя, сейчас он уже в работе. Ужасно смешная картина получается, там я играю такую дьяволицу-хохотунью. Правда, со сломанной рукой...
- Вам бы хотелось попробовать себя в театральном жанре?
- Я не вижу себя театральной актрисой, мне больше нравится быть автором, снимать кино. Если бы мне еще давали сценарии, которые бы меня вдохновляли... Особенно когда идет длительная пауза между актерской занятостью в фильмах, все-таки актерский труд - это эпизодическая востребованность. Я жесткий режиссер, это вообще грубая мужская профессия. А как же иначе, ведь ты выжимаешь из людей то, что они вообще не хотят тебе давать. Поначалу всех обманывает моя мягкая внешность... Но в фильмах мне все же доверяют играть дьяволиц.
- Сложно быть одновременно режиссером и актрисой в одной и той картине?
- Когда я на съемочной площадке как режиссер, то прекрасно контролирую актеров и очень плохо себя. Моя задача связать всех героев, я хочу их показывать, потому сама, как актриса, выступаю какой-то недотепой. Ведь главные там другие. У меня есть такая жадность к съемкам. В "Богине", моем дебютном фильме, сценарий начинается как детектив, потом идет триллер, дальше мелодрама и мистика. Непонятный жанр. Мне говорили: "Мы не поняли". А я им: "Ну, значит, вам сценарий не открылся". Просто хотелось сразу снять несколько фильмов, все от жадности.
- Вы пробовали свои силы в качестве клипмейкера. Не хотите продолжить?
- Я сняла три клипа для Земфиры, мне просто понравились песни. Потом меня просили сделать что-то подобное для других музыкантов, но я не взялась. Снимать клипы на потоке - это перерасход себя, халтура. Не могу назвать клипмейкера, который бы у нас снимал какие-то высокохудожественные клипы.
- Почему на "Меридианах Тихого" вы не работаете в жюри?
- В прошлом году я была членом жюри одного из кинофестивалей. Я думала, что застрелюсь. Прдставляли кино дебютанты, и это был кошмар. Я все время думала: "Откуда они берут эти картины?!"
Честно отработав 30 минут встречи с народом, Рената призвала своего менеджера и царственно попрощалась. Обещала появиться на "звездной дорожке", но позже передумала. Предстала перед поклонниками лишь на вручении призов кинофестиваля. Зрители ей все простили. Это - любовь...
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