Нас порадуют двойной энергией

8-9 сентября на площадке м. Токаревский (пляж на "Маяке") состоится двухдневный фестиваль электронной музыки, равных которому Владивосток еще не видел.

Это место все чаще называют приморской Ибицей, и многие любители танцевальной культуры в полной мере подтверждают эту аналогию. Грядущая мега-вечерина под названием DOUBLE ENERGY призвана еще больше укрепить славу этого места.

Организатором мероприятия выступает владивостокская промо-команда DROP FORCE. По словам ее представителя Павла ПАТЛАХА, на площадке будут играть лучшие ди-джеи города, а также приглашенные ди-джеи, зарекомендовавшие себя выступлениями за пределами родины. Вход платный - 400 руб. и 300 руб. по флаерам, которые можно найти в кафе и магазинах города.