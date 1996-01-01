Хабаровчанам показали дирижабль

Хабаровчане не привыкли даже к простым монгольфьерам, не говоря уже о цеппелинах. И вот на День знаний им дали возможность полюбоваться самым большим в России дирижаблем. При этом некоторые абоненты сотового оператора "Мегафон" смогли увидеть Хабаровск с высоты птичьего полета.

Таким экстравагантным образом компания "Мегафон Хабаровск" отметила 1 сентября. Мероприятия прошли в рамках глобальной всероссийской акции "Поднимись над облаками". Акция стартовала еще в мае в Санкт Петербурге. К сентябрю, побывав во многих крупнейших городах России, добралась и до Хабаровска.

Дирижабль для этой акции "Мегафон" заказал у британской компании "Кэмерон Баллунз" - мирового лидера в производстве летательных аппаратов. Управляет им первый лицензированный пилот-тепловик бывшего СССР, мастер спорта международного класса, член королевского клуба пилотов-воздухоплавателей Геннадий ОПАРИН. Улыбчивый, уже пожилой человек - настоящий фанат воздухоплавания.

Он сообщил корреспонденту "ЗР", что высотных подъемов над Хабаровском не планируется, максимум на 150-200 метров. Причина - в небе над городом проходят оживленные авиатрассы. При этом, как заметил пилот, его дирижабль способен подняться и на несколько километров над землей. Мировой рекорд для подобных аппаратов - 19 км над уровнем моря.

Пока в небе плавали дирижабль и воздушный шар, на земле тоже проходила не самая скучная программа. "Мегафон" привез в столицу Дальнего Востока легенду отечественной поп-музыки - группа "Мираж" выступила в пятницу с концертом на площади Ленина.