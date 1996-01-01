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Дружба, любовь, близость...
Неизвестно, вышло это случайно или международное жюри всерьез восприняло шутку губернатора на церемонии открытия о том, что он надеется увидеть среди призеров российские фильмы, но так и получилось. "ЗР" же, сделав за сутки до того, как стало известно мнение международного жюри, прогноз призового расклада на основе собственных впечатлений и опросов зрителей, во многом оказался прав, назвав большинство фильмов, которые могут претендовать на награды.
Это фильм режиссера Сергея КАРАНДАШОВА "Странник". Губернатор края Сергей ДАРЬКИН отдал исполнителю главной роли Виталию ПИЩИКУ свой губернаторский приз "9288 км" и денежную премию в $15 тыс. А режиссер получил главный приз "Меридианов" и премию в $25 тыс.
Вручая награды смущенному и растерянному режиссеру, Сергей Дарькин сказал: "Я вручаю этот приз потому, что в нашем материальном мире самое дорогое - духовные ценности. Любовь, дружба, человеческая близость. Главный герой этого фильма через ошибки, страдания, через духовную боль, которые ему выпали, пытался найти путь человека в этом мире. И, наверное, фильм "Странник" подчеркивает, что все мы странники в этом мире, созданные Богом..."
"ЗР" не удалось угадать лучшую короткометражку, но, в общем, особого протеста выбор жюри не вызвал. Приз и $15 тыс. получила мексиканский режиссер Ириа ГОМЕС за ленту "Скажи мне, что ты чувствуешь".
Приз за лучшую режиссерскую работу в "Маленьких красных цветах" и денежный приз в $15 тыс. заслуженно получил китайский режиссер Чжан ЮАНЬ. Герои его картины - малыши от трех до шести лет из детского садика времен культурной революции. Мало кому из взрослых удавалось посмотреть на жизнь маленького ребенка как бы его глазами и так гениально показать это на экране.
Мнение зрителей и "ЗР" совпадает (фильм шел в последний день конкурса и не участвовал в опросе) с мнением жюри, что лучшую мужскую роль исполнил актер российского происхождения Борис ЛЕСКИН в американской ленте "Все прояснится". Когда-то он играл вместе с Кириллом ЛАВРОВЫМ и другими звездами театра Товстоногова и уехал в США лет 40 назад.
А приз за лучшую женскую роль достался актрисе Джастин КЛАРК из австралийского "Смотри в оба". Своим специальным призом и денежной премией в $15 тыс. жюри отметило чилийский фильм "Святое семейство". Он снят в новаторской манере - за три дня и без сценария, правда, потом на монтаж импровизаций в связный сюжет ушло почти 10 месяцев. Приз имени Юла БРИННЕРА вручил его внук Рок БРИННЕР, проживающий в США. Он стал постоянным гостем фестиваля и уже немного говорит на языке предков. Он отметил работу российского режиссера Николая Хомерики "977".
Наверное, итоги фестиваля предстоит еще осмысливать, но очевидно, что перед следующим, пятым кинофестивалем, его организаторам стоит еще раз подумать, будет ли он сохранять разумный баланс между авторско-зрительским кино или уйдет в полный арт-хаус и станет чисто экспериментальной площадкой, интересной только узким профессионалам.
В заключение заметим, что приз зрительских симпатий, присуждаемый российским лентам, достался картине режиссера Дмитрия ФЕДОРОВА "КостяНика. Время лета". Выбор незатейливой светлой, хотя и немного грустной картины о первой любви юноши к девочке, прикованной к инвалидной коляске, кажется символичным. Зрителю уже хочется чего-нибудь доброго и светлого, но в то же время не скучного и не назидательного. Может быть, губернатору стоит учредить на фестивале еще один приз? За позитивный взгляд на мир.
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