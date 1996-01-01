www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Чехи снимают подземелья Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивостокские диггеры очередной раз приняли участие в съемках сюжета о подземельях Владивостока.

На этот раз к диггерам обратилась чешская телекомпания PRIMA. Журналисты из программы "Вокруг света" снимают документальный фильм о разных городах мира, в который войдут небольшие сюжеты из разных стран. Теперь звездный час настал для Владивостока. Чехи снимают сюжет о фортах Владивостокской крепости, батареи ТОФ.

Диггеры выступают не только в качестве проводников, но и как экскурсоводы. Они рассказывают об истории сооружений и их назначении. Диггеры не впервые участвуют в подобных съемках, они показывали и рассказывали о подземельях Владивостока уже многим телекомпаниям: от телеканалов "ОРТ" и "Россия", с которыми они постоянно сотрудничают, до американского телеканала Russian Today.

Тележурналисты канала PRIMA уже побывали в Мурманске, Санкт-Перепбурге, Москве и на Байкале. После Владивостока съемочная группа отправится в Бурятию.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru