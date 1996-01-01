Чехи снимают подземелья Владивостока

Владивостокские диггеры очередной раз приняли участие в съемках сюжета о подземельях Владивостока.

На этот раз к диггерам обратилась чешская телекомпания PRIMA. Журналисты из программы "Вокруг света" снимают документальный фильм о разных городах мира, в который войдут небольшие сюжеты из разных стран. Теперь звездный час настал для Владивостока. Чехи снимают сюжет о фортах Владивостокской крепости, батареи ТОФ.

Диггеры выступают не только в качестве проводников, но и как экскурсоводы. Они рассказывают об истории сооружений и их назначении. Диггеры не впервые участвуют в подобных съемках, они показывали и рассказывали о подземельях Владивостока уже многим телекомпаниям: от телеканалов "ОРТ" и "Россия", с которыми они постоянно сотрудничают, до американского телеканала Russian Today.

Тележурналисты канала PRIMA уже побывали в Мурманске, Санкт-Перепбурге, Москве и на Байкале. После Владивостока съемочная группа отправится в Бурятию.