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Комедии и трагедии "Отеля "Владивосток"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как известно, на "Меридианах Тихого" Владивосток стал героем двух картин. Посмотрев южнокорейский боевик "Тайфун", невольно решишь, что Владивосток - город русской мафии. А вот познакомившись с фильмом "Отель "Владивосток", поверишь в магию места, где пересекаются нити судеб.

Фильм снимали семь режиссеров и пять актеров, гостивших на 3-м кинофестивале и живших в гостинице "Владивосток". Трое из них - Ингрид ВЕНИНГЕР, Чарльз ОФФИСЕР (режиссеры) и Крис ХЕЙВУД (задействован в картине в качестве актера) вернулись в "магический город" показать плоды совместных трудов.

"Мировая премьера картины случилась в том городе, откуда она родом. Здесь живут люди, мнение которых для нас особенно важно, - сказали авторы. - Мы уже отослали ленту на Бермудский фестиваль, фестивали в Греции и Австралии. Посмотрим, что из всего этого выйдет".

Ради 35 минут экранного времени режиссеры и актеры "Отеля Владивосток" портили себе нервы целый год. Ругались и спорили через Интернет, ведь времени на договоренности до начала работы просто не было. Идея родилась спонтанно за одним из дружеских вечерних ужинов в кафе "35 миллиметров" (которое в дни фестиваля уже окрестили как "35 миллилитров").

Речь о гонорарах тоже не шла, материал о случайных встречах в отеле и разных судьбах людей снимался на одном дыхании. Крису Хейвуду пришлось доозвучивать свою роль уже дома, прямо-таки в спартанских условиях: он подсоединил друг к другу два ноутбука и для улучшения акустики накрылся одеялом. Со звуком было все в порядке до тех пор, пока ноутбуки не стали отказывать от жары. Тогда находчивый Крис подложил под них куски замороженного мяса. "Мой русский рецепт производства фильма" - пошутил он на встрече с журналистами и первыми поклонниками спонтанного творчества режиссерского сообщества "Меридианов Тихого".

Ингрид Венингер:

- Из-за ограниченности ресурсов в разных сюжетных линиях задействованы одни и те же актеры. Кому-то это может показаться запутанным, но только на первый взгляд. На уровне наших ДНК мы все очень связаны. Мы - один большой живой организм, так что одни и те же лица у разных героев естественны. Это разные ипостаси одного и того же человека.

Чарльз Оффисер:

- Многие режиссеры и актеры после просмотра фильма говорили мне, что они жалеют об упущенной возможности поучаствовать в проекте. Но наш фильм вдохновил людей на поступки. По правде сказать, это была одна из моих тайных задумок - поднять кого-нибудь со стула, и чтобы он сам себе сказал: "Сними что-нибудь прямо сейчас!"

Крис Хейвуд:

- Мне понравилась спонтанность работы. Ведь кино зачастую делается несколько лет: пишется сценарий, подбираются актеры и менеджеры, ведется масса сопутствующей работы. Когда же все рождается внезапно, это маленькое чудо.

В результате 24 часов съемок получилось несколько новелл о разных человеческих судьбах. Когда фильм начали монтировать, то никто не знал, какая история получится в конце концов. Окончательный вариант трагедий и комедий "Отеля "Владивосток" родился в руках Ингрид и Чарльза. Ингрид приглашала монтажеров, затем вывешивала готовый кусок в Интернете для ознакомления других участников действия. В процессе работы фильм обрастал новыми идеями и сюжетными поворотами:

"Было бы замечательно, если бы у режиссеров, приехавших на "Меридианы Тихого" в этом году, родилось что-то подобное", - подытожил разговор Крис. Сам он в промежутках между конкурсными просмотрами уже отснял на улицах Владивостока несколько эпизодов для австралийского сериала.

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